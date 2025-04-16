https://ria.ru/20250416/vsu-2011592863.html

Боец рассказал об огне ВСУ по своим в освобожденном Калиново

Боец рассказал об огне ВСУ по своим в освобожденном Калиново - РИА Новости, 16.04.2025

Боец рассказал об огне ВСУ по своим в освобожденном Калиново

Солдаты ВСУ в населенном пункте Калиново в ДНР были готовы сдаться в плен, но по ним открыли огонь свои же, заявил РИА Новости командир отделения штурмового... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:24:00+03:00

2025-04-16T15:24:00+03:00

2025-04-16T16:20:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Солдаты ВСУ в населенном пункте Калиново в ДНР были готовы сдаться в плен, но по ним открыли огонь свои же, заявил РИА Новости командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Альфа". Минобороны сегодня сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики. "Они (солдаты ВСУ – ред.) вроде бы и готовы были сдаться, но их свои начинают просто накрывать. И минами, и FPV-шками. Это вот те люди, которых не то что мобилизовали, а те, которых поймали (на улице – ред.). Которые сами толком не знали, что и где и как они сюда попали", – рассказал штурмовик. По его словам, поселок Калиново небольшой, состоит из нескольких улиц и имеет общую протяженность до двух километров. В поселке противник оставил пулеметные точки, активно работали расчеты БПЛА.

https://ria.ru/20250410/vsu-2010483378.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф