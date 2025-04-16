https://ria.ru/20250416/vsu-2011592863.html
Боец рассказал об огне ВСУ по своим в освобожденном Калиново
Боец рассказал об огне ВСУ по своим в освобожденном Калиново - РИА Новости, 16.04.2025
Боец рассказал об огне ВСУ по своим в освобожденном Калиново
Солдаты ВСУ в населенном пункте Калиново в ДНР были готовы сдаться в плен, но по ним открыли огонь свои же, заявил РИА Новости командир отделения штурмового... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:24:00+03:00
2025-04-16T15:24:00+03:00
2025-04-16T16:20:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Солдаты ВСУ в населенном пункте Калиново в ДНР были готовы сдаться в плен, но по ним открыли огонь свои же, заявил РИА Новости командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Альфа". Минобороны сегодня сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики. "Они (солдаты ВСУ – ред.) вроде бы и готовы были сдаться, но их свои начинают просто накрывать. И минами, и FPV-шками. Это вот те люди, которых не то что мобилизовали, а те, которых поймали (на улице – ред.). Которые сами толком не знали, что и где и как они сюда попали", – рассказал штурмовик. По его словам, поселок Калиново небольшой, состоит из нескольких улиц и имеет общую протяженность до двух километров. В поселке противник оставил пулеметные точки, активно работали расчеты БПЛА.
https://ria.ru/20250410/vsu-2010483378.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал об огне ВСУ по своим в освобожденном Калиново
Военные ВСУ в Калиново хотели сдаться, но по ним открыли огонь свои же