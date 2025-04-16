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ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в Курской области - РИА Новости, 16.04.2025
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14:47 16.04.2025 (обновлено: 16:29 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vsu-2011579645.html
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в Курской области - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 160 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:47:00+03:00
2025-04-16T16:29:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 160 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2272 боевые бронированные машины, 2722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремо"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250416/marochko-2011496658.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в Курской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих и танк в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 160 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 07:46
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2272 боевые бронированные машины, 2722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремо
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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15 апреля, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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