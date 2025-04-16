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В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли до 150 военнослужащих - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 16.04.2025 (обновлено: 14:44 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vsu-2011561282.html
В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли до 150 военнослужащих
В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли до 150 военнослужащих - РИА Новости, 16.04.2025
В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли до 150 военнослужащих
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер и... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:31:00+03:00
2025-04-16T14:44:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер и инженерная машина разграждения, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, горно-штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Кут, Богатырь, Отрадное, Поддубное, Шевченко, Новополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики, Гуляй Поле и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении.
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Россия, Специальная военная операция на Украине
В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли до 150 военнослужащих

МО РФ: потери ВСУ в зоне действий "Востока" составили до 150 военнослужащих

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер и инженерная машина разграждения, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, горно-штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Кут, Богатырь, Отрадное, Поддубное, Шевченко, Новополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики, Гуляй Поле и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Вчера, 13:31
 
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