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ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/vsu-2011510825.html
ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра
ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра
ВСУ нанесли за сутки 34 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:47:00+03:00
2025-04-16T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли за сутки 34 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сказал представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали Новая Каховка, Каховка, Юбилейное, Горностаевка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
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днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра

ВСУ за сутки нанесли 34 артудара по 8 населенным пунктам левого берега Днепра

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли за сутки 34 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сказал представитель экстренных служб.
За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали Новая Каховка, Каховка, Юбилейное, Горностаевка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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