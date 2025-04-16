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ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра
ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра
ВСУ нанесли за сутки 34 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:47:00+03:00
2025-04-16T09:47:00+03:00
2025-04-16T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли за сутки 34 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сказал представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали Новая Каховка, Каховка, Юбилейное, Горностаевка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра
ВСУ за сутки нанесли 34 артудара по 8 населенным пунктам левого берега Днепра