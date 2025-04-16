https://ria.ru/20250416/vrach-2011487245.html
Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя
Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя - РИА Новости, 16.04.2025
Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя
После 50 лет человеку особенно важно пересмотреть отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга и увеличивает риск депрессии и деменции, рассказал... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:10:00+03:00
2025-04-16T03:10:00+03:00
2025-04-16T12:35:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. После 50 лет человеку особенно важно пересмотреть отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга и увеличивает риск депрессии и деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции", — сказал он. Кроме того, по словам врача, алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам. "Полный отказ — это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье", — подчеркнул медик.
https://ria.ru/20250416/vrach-2011485734.html
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя
Врач Мартынов: после 50 лет человеку особенно важно отказаться от алкоголя
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. После 50 лет человеку особенно важно пересмотреть отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга и увеличивает риск депрессии и деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции", — сказал он.
Кроме того, по словам врача, алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.
"Полный отказ — это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье", — подчеркнул медик.