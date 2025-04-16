https://ria.ru/20250416/vrach-2011485734.html
Врач рассказала, сколько часов в неделю можно говорить без вреда для голоса
Врач рассказала, сколько часов в неделю можно говорить без вреда для голоса - РИА Новости, 16.04.2025
Врач рассказала, сколько часов в неделю можно говорить без вреда для голоса
Человек, чтобы сохранить голос здоровым, должен разговаривать не дольше 20 часов в неделю, при этом необходимо равномерно распределять нагрузку в течение дня и... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:30:00+03:00
2025-04-16T02:30:00+03:00
2025-04-16T02:30:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Человек, чтобы сохранить голос здоровым, должен разговаривать не дольше 20 часов в неделю, при этом необходимо равномерно распределять нагрузку в течение дня и рабочей недели, отдыхать в течение 30 минут после двух часов непрерывной голосовой нагрузки, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко. Всемирный день голоса отмечается 16 апреля. "Суммарное количество часов, наговариваемое человеком в неделю, не должно превышать 20. Равномерное распределение нагрузки в течение дня и рабочей недели, отдых в течение 30 минут после двух часов непрерывной голосовой нагрузки поможет избежать перенапряжения голосовых складок", - рассказала Романенко. По ее словам, для профилактики нарушений голоса также рекомендуется не кричать, не петь громко, особенно, если человек не умеет делать это правильно, и дозировать свои голосовые нагрузки. "К группе риска относятся люди "голосо-речевых профессии" - певцы, преподаватели, дикторы, менеджеры, - то есть те люди, которые постоянно сталкиваются с повышенными голосовыми нагрузками. Для этих пациентов предотвратить и снизить риск заболевания гортани кроме общих правил поможет освоение техник правильного голосоведения с помощью педагога по технике речи, педагога по вокалу или фонопеда", - добавила врач.
https://ria.ru/20250412/voda-2010835935.html
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общество
Врач рассказала, сколько часов в неделю можно говорить без вреда для голоса
Врач Романенко: человек не должен разговаривать дольше 20 часов в неделю
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Человек, чтобы сохранить голос здоровым, должен разговаривать не дольше 20 часов в неделю, при этом необходимо равномерно распределять нагрузку в течение дня и рабочей недели, отдыхать в течение 30 минут после двух часов непрерывной голосовой нагрузки, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко.
Всемирный день голоса отмечается 16 апреля.
"Суммарное количество часов, наговариваемое человеком в неделю, не должно превышать 20. Равномерное распределение нагрузки в течение дня и рабочей недели, отдых в течение 30 минут после двух часов непрерывной голосовой нагрузки поможет избежать перенапряжения голосовых складок", - рассказала Романенко.
По ее словам, для профилактики нарушений голоса также рекомендуется не кричать, не петь громко, особенно, если человек не умеет делать это правильно, и дозировать свои голосовые нагрузки.
"К группе риска относятся люди "голосо-речевых профессии" - певцы, преподаватели, дикторы, менеджеры, - то есть те люди, которые постоянно сталкиваются с повышенными голосовыми нагрузками. Для этих пациентов предотвратить и снизить риск заболевания гортани кроме общих правил поможет освоение техник правильного голосоведения с помощью педагога по технике речи, педагога по вокалу или фонопеда", - добавила врач.