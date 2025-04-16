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Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва - РИА Новости, 16.04.2025
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01:32 16.04.2025 (обновлено: 05:49 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vrach-2011483659.html
Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва
Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва - РИА Новости, 16.04.2025
Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва
Врач из Воронежа, летевшая из Владивостока в Москву, оказала медицинскую помощь пассажиру с острым отравлением, что позволило снять интоксикацию и продолжить... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T01:32:00+03:00
2025-04-16T05:49:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Врач из Воронежа, летевшая из Владивостока в Москву, оказала медицинскую помощь пассажиру с острым отравлением, что позволило снять интоксикацию и продолжить полет, передает корреспондент РИА Новости.Врач анестезиолог-реаниматолог Светлана Еремина во вторник вылетела из Владивостока в Москву: возвращалась с медицинской выставки, которая проходила в китайском Шанхае. Прошло менее часа полета, когда бортпроводница стала искать врача: одному из пассажиров стало плохо на борту самолета и понадобилась срочная медпомощь. Еремина сразу же вызвалась помочь. "У пассажира — 36-летнего мужчины — было острое отравление, диарея. Без медпомощи во время длительного перелета (время полета из Владивостока в Москву составляет около девяти часов — Прим. ред.) могло ухудшиться его здоровье. Кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации (стабилизировали состояние — Прим. ред.)", — рассказала агентству Еремина. Через пару часов она вновь оказала помощь — на этот раз пассажирке при приступе мигрени. Еремина также рассказала РИА Новости, что живет в Воронеже, во Владивостоке была проездом. Врачом работает 25 лет и не первый раз помогает пассажирам на борту самолета.
https://ria.ru/20250414/vrachi-2011145057.html
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Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва

Врач из Воронежа спасла пассажира с отравлением на рейсе Владивосток-Москва

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Владивостока
Самолет в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет в аэропорту Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Врач из Воронежа, летевшая из Владивостока в Москву, оказала медицинскую помощь пассажиру с острым отравлением, что позволило снять интоксикацию и продолжить полет, передает корреспондент РИА Новости.
Врач анестезиолог-реаниматолог Светлана Еремина во вторник вылетела из Владивостока в Москву: возвращалась с медицинской выставки, которая проходила в китайском Шанхае. Прошло менее часа полета, когда бортпроводница стала искать врача: одному из пассажиров стало плохо на борту самолета и понадобилась срочная медпомощь. Еремина сразу же вызвалась помочь.
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"У пассажира — 36-летнего мужчины — было острое отравление, диарея. Без медпомощи во время длительного перелета (время полета из Владивостока в Москву составляет около девяти часов — Прим. ред.) могло ухудшиться его здоровье. Кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации (стабилизировали состояние — Прим. ред.)", — рассказала агентству Еремина.
Через пару часов она вновь оказала помощь — на этот раз пассажирке при приступе мигрени.
Еремина также рассказала РИА Новости, что живет в Воронеже, во Владивостоке была проездом. Врачом работает 25 лет и не первый раз помогает пассажирам на борту самолета.
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