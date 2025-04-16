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Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва

Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва - РИА Новости, 16.04.2025

Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва

Врач из Воронежа, летевшая из Владивостока в Москву, оказала медицинскую помощь пассажиру с острым отравлением, что позволило снять интоксикацию и продолжить... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T01:32:00+03:00

2025-04-16T01:32:00+03:00

2025-04-16T05:49:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Врач из Воронежа, летевшая из Владивостока в Москву, оказала медицинскую помощь пассажиру с острым отравлением, что позволило снять интоксикацию и продолжить полет, передает корреспондент РИА Новости.Врач анестезиолог-реаниматолог Светлана Еремина во вторник вылетела из Владивостока в Москву: возвращалась с медицинской выставки, которая проходила в китайском Шанхае. Прошло менее часа полета, когда бортпроводница стала искать врача: одному из пассажиров стало плохо на борту самолета и понадобилась срочная медпомощь. Еремина сразу же вызвалась помочь. "У пассажира — 36-летнего мужчины — было острое отравление, диарея. Без медпомощи во время длительного перелета (время полета из Владивостока в Москву составляет около девяти часов — Прим. ред.) могло ухудшиться его здоровье. Кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации (стабилизировали состояние — Прим. ред.)", — рассказала агентству Еремина. Через пару часов она вновь оказала помощь — на этот раз пассажирке при приступе мигрени. Еремина также рассказала РИА Новости, что живет в Воронеже, во Владивостоке была проездом. Врачом работает 25 лет и не первый раз помогает пассажирам на борту самолета.

https://ria.ru/20250414/vrachi-2011145057.html

https://ria.ru/20250407/rebenok-2009888348.html

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здоровье - общество, воронеж, владивосток