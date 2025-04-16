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Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева - РИА Новости, 16.04.2025
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12:03 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/vopros-2011543928.html
Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева
Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева - РИА Новости, 16.04.2025
Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева
Блогер Юрий Дудь*, задавая вопрос дизайнеру Артемию Лебедеву о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, мстил ей за то, что она содействовала... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:03:00+03:00
2025-04-16T12:03:00+03:00
общество
москва
россия
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь*, задавая вопрос дизайнеру Артемию Лебедеву о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, мстил ей за то, что она содействовала признанию его иностранным агентом, заявил в суде юридический представитель Мизулиной. Как передает корреспондент РИА Новости, сегодня Лефортовский суд Москвы продолжает рассматривать иск Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации. "Дудь*, задавая вопрос Лебедеву в такой форме в интервью, фактически понимая, какой будет ответ, мстил Мизулиной, так как она последовательно отслеживала его публикации, обращала на это внимание правоохранительных органов. В конечном итоге его признали иностранным агентом", - заявил в суде делегат истицы. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Речь в заявлении идет о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева во "ВКонтакте" и интервью Дудю* с высказываниями и Мизулиной. До этого по делу было проведена лингво-фоноскопическая экспертиза. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д. Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250407/litvin-2009843838.html
https://ria.ru/20250401/mizulina-2008593656.html
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общество, москва, россия, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета
Общество, Москва, Россия, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета
Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева

Представитель Мизулиной: вопросом Лебедеву Дудь пытался отомстить Мизулиной

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкГлава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь*, задавая вопрос дизайнеру Артемию Лебедеву о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, мстил ей за то, что она содействовала признанию его иностранным агентом, заявил в суде юридический представитель Мизулиной.
Как передает корреспондент РИА Новости, сегодня Лефортовский суд Москвы продолжает рассматривать иск Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Михаил Литвин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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"Дудь*, задавая вопрос Лебедеву в такой форме в интервью, фактически понимая, какой будет ответ, мстил Мизулиной, так как она последовательно отслеживала его публикации, обращала на это внимание правоохранительных органов. В конечном итоге его признали иностранным агентом", - заявил в суде делегат истицы.
Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Речь в заявлении идет о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева во "ВКонтакте" и интервью Дудю* с высказываниями и Мизулиной.
До этого по делу было проведена лингво-фоноскопическая экспертиза. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д.
Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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ОбществоМоскваРоссияЕкатерина МизулинаАртемий ЛебедевЛига безопасного интернета
 
 
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