https://ria.ru/20250416/vopros-2011543928.html

Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева

Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева - РИА Новости, 16.04.2025

Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева

Блогер Юрий Дудь*, задавая вопрос дизайнеру Артемию Лебедеву о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, мстил ей за то, что она содействовала... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:03:00+03:00

2025-04-16T12:03:00+03:00

2025-04-16T12:03:00+03:00

общество

москва

россия

екатерина мизулина

артемий лебедев

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974412993_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_c5e0da2c03624933ec995862e2870940.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь*, задавая вопрос дизайнеру Артемию Лебедеву о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, мстил ей за то, что она содействовала признанию его иностранным агентом, заявил в суде юридический представитель Мизулиной. Как передает корреспондент РИА Новости, сегодня Лефортовский суд Москвы продолжает рассматривать иск Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации. "Дудь*, задавая вопрос Лебедеву в такой форме в интервью, фактически понимая, какой будет ответ, мстил Мизулиной, так как она последовательно отслеживала его публикации, обращала на это внимание правоохранительных органов. В конечном итоге его признали иностранным агентом", - заявил в суде делегат истицы. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Речь в заявлении идет о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева во "ВКонтакте" и интервью Дудю* с высказываниями и Мизулиной. До этого по делу было проведена лингво-фоноскопическая экспертиза. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д. Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250407/litvin-2009843838.html

https://ria.ru/20250401/mizulina-2008593656.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета