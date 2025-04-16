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Волонтеры РПЦ восстановили 427 домов в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
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Религия
 
16:38 16.04.2025 (обновлено: 16:39 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/volontery-2011615972.html
Волонтеры РПЦ восстановили 427 домов в ДНР
Волонтеры РПЦ восстановили 427 домов в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
Волонтеры РПЦ восстановили 427 домов в ДНР
Волонтеры РПЦ восстановили 427 домов в в Донецкой Народной Республике, работа продолжается, но людей не хватает, говорится в сообщении, распространенном... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:38:00+03:00
2025-04-16T16:39:00+03:00
донецкая народная республика
мариуполь
донецк
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Волонтеры РПЦ восстановили 427 домов в в Донецкой Народной Республике, работа продолжается, но людей не хватает, говорится в сообщении, распространенном синодальным отделом РПЦ по благотворительности. "Волонтеры Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви восстановили 427 домов пожилых и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцизске, Горловке, Волновахе. В проекте принял участие 1624 человека со всей России - от Калининграда до Приморского края", - сказано в сообщении. Уточняется, что среди добровольцев - космонавт, капитан дальнего плавания, триатлонист, художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, руководители бизнеса, а также иностранцы - серб, финн, канадец, камерунец. Самому пожилому волонтеру - 85 лет, самому юному - 10 лет, он приезжал с родителями, добавили в Церкви. Добровольцы занимаются ремонтом крыш, полов, восстановлением коммуникаций и внутренней отделки, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов частных жилых домов пожилых и людей с инвалидностью. "По-прежнему остаётся немало полуразрушенных домов на Донбассе, где живут пожилые, женщины с детьми, люди с инвалидностью. Некоторые уже больше года живут с пробитой крышей и разбитыми окнами. За последние 2 года у нас накоплен большой опыт восстановления частного жилья, сейчас не хватает только людей", - приводят в РПЦ слова руководителя отдела социального служения Синодального отдела по благотворительности диакона Игоря Куликова.
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992889314.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, мариуполь, донецк, русская православная церковь
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Донецк, Русская православная церковь, Религия

Волонтеры РПЦ восстановили 427 домов в ДНР

© РИА Новости / Давид НарманияБеженцы и волонтеры в церковном штабе
Беженцы и волонтеры в церковном штабе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Давид Нармания
Беженцы и волонтеры в церковном штабе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Волонтеры РПЦ восстановили 427 домов в в Донецкой Народной Республике, работа продолжается, но людей не хватает, говорится в сообщении, распространенном синодальным отделом РПЦ по благотворительности.
"Волонтеры Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви восстановили 427 домов пожилых и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцизске, Горловке, Волновахе. В проекте принял участие 1624 человека со всей России - от Калининграда до Приморского края", - сказано в сообщении.
Уточняется, что среди добровольцев - космонавт, капитан дальнего плавания, триатлонист, художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, руководители бизнеса, а также иностранцы - серб, финн, канадец, камерунец. Самому пожилому волонтеру - 85 лет, самому юному - 10 лет, он приезжал с родителями, добавили в Церкви.
Добровольцы занимаются ремонтом крыш, полов, восстановлением коммуникаций и внутренней отделки, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов частных жилых домов пожилых и людей с инвалидностью.
"По-прежнему остаётся немало полуразрушенных домов на Донбассе, где живут пожилые, женщины с детьми, люди с инвалидностью. Некоторые уже больше года живут с пробитой крышей и разбитыми окнами. За последние 2 года у нас накоплен большой опыт восстановления частного жилья, сейчас не хватает только людей", - приводят в РПЦ слова руководителя отдела социального служения Синодального отдела по благотворительности диакона Игоря Куликова.
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РелигияДонецкая Народная РеспубликаМариупольДонецкРусская православная церковь
 
 
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