https://ria.ru/20250416/volkov-2011643468.html

Отца иноагента Волкова* внесли в список террористов и экстремистов

Отца иноагента Волкова* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.04.2025

Отца иноагента Волкова* внесли в список террористов и экстремистов

Подозреваемый в финансировании экстремистской организации отец иноагента Леонида Волкова* включен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:44:00+03:00

2025-04-16T17:44:00+03:00

2025-04-16T17:45:00+03:00

происшествия

россия

леонид волков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

фонд борьбы с коррупцией

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009184554_0:0:586:330_1920x0_80_0_0_c9e2b40d54d64d3622ce8f241965460b.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подозреваемый в финансировании экстремистской организации отец иноагента Леонида Волкова* включен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Волков-старший** был задержан в начале апреля в уральской столице по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***. Позднее против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации, он проходит в нем подозреваемым, рассказали ранее РИА Новости в силовых структурах. Ему избрана мера в виде подписки о невыезде. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Волков Михаил Владимирович**, 27.05.1955 г.р., г. Свердловск Свердловской области", - говорится в перечне.* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.

https://ria.ru/20250411/volkov-2010599769.html

https://ria.ru/20250405/rossija-2009494508.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, леонид волков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией