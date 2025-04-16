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Отца иноагента Волкова* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.04.2025
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17:44 16.04.2025 (обновлено: 17:45 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/volkov-2011643468.html
Отца иноагента Волкова* внесли в список террористов и экстремистов
Отца иноагента Волкова* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.04.2025
Отца иноагента Волкова* внесли в список террористов и экстремистов
Подозреваемый в финансировании экстремистской организации отец иноагента Леонида Волкова* включен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:44:00+03:00
2025-04-16T17:45:00+03:00
происшествия
россия
леонид волков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подозреваемый в финансировании экстремистской организации отец иноагента Леонида Волкова* включен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Волков-старший** был задержан в начале апреля в уральской столице по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***. Позднее против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации, он проходит в нем подозреваемым, рассказали ранее РИА Новости в силовых структурах. Ему избрана мера в виде подписки о невыезде. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Волков Михаил Владимирович**, 27.05.1955 г.р., г. Свердловск Свердловской области", - говорится в перечне.* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
https://ria.ru/20250411/volkov-2010599769.html
https://ria.ru/20250405/rossija-2009494508.html
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происшествия, россия, леонид волков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Россия, Леонид Волков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Фонд борьбы с коррупцией
Отца иноагента Волкова* внесли в список террористов и экстремистов

Отца иноагента Волкова включили в перечень террористов и экстремистов в России

© Фото : ФСБ РоссииМихаил Волков во время задержания
Михаил Волков во время задержания - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ФСБ России
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подозреваемый в финансировании экстремистской организации отец иноагента Леонида Волкова* включен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Волков-старший** был задержан в начале апреля в уральской столице по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***. Позднее против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации, он проходит в нем подозреваемым, рассказали ранее РИА Новости в силовых структурах. Ему избрана мера в виде подписки о невыезде.
Леонид Волков* - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Леонида Волкова* будут судить за фейки об армии
11 апреля, 02:06
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Волков Михаил Владимирович**, 27.05.1955 г.р., г. Свердловск Свердловской области", - говорится в перечне.
* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Сторонники Навального задолжали почти 5,6 миллиона рублей
5 апреля, 10:23
 
ПроисшествияРоссияЛеонид ВолковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Фонд борьбы с коррупцией
 
 
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