Рейтинг@Mail.ru
Премьер Сингапура рассказал о последствиях торговой войны США и Китая - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/vojna-2011593084.html
Премьер Сингапура рассказал о последствиях торговой войны США и Китая
Премьер Сингапура рассказал о последствиях торговой войны США и Китая - РИА Новости, 16.04.2025
Премьер Сингапура рассказал о последствиях торговой войны США и Китая
Начинающаяся торговая война между США и Китаем, вызванная взаимным введением пошлин, приводит к переустройству мировой экономики и заставляет страны... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:25:00+03:00
2025-04-16T15:25:00+03:00
китай
сша
сингапур (город)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_f8886350f3bfa8bfe06cd0ba6b2e9f5b.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Начинающаяся торговая война между США и Китаем, вызванная взаимным введением пошлин, приводит к переустройству мировой экономики и заставляет страны пересматривать свою торговую политику, об этом заявил в среду премьер-министр Сингапура, также занимающий пост министра финансов, Лоуренс Вонг. "США и Китай вступают в полномасштабную торговую войну, и ухудшение торговых связей ускорит процесс отделения экономик двух стран", - цитирует газета Straits Times слова премьер-министра во время выступления в Сингапурском университете технологии и дизайна. По его словам, в настоящее время происходит переосмысление мировой экономики, которая становится "не единой интегрированной системой, а разрозненными экосистемами, сосредоточенными вокруг Америки и Китая". "Мы находимся в эпицентре сложного переходного процесса во всем мире. К чему именно (он приведет - ред.), никто не может сказать", - сказал Вонг. Как отметил премьер-министр, эти изменения означают распад миропорядка, сформированного после Второй мировой войны под американским руководством, что вынуждает страны по всему миру пересматривать свою политику. По словам Вонга, сегодня такие экономические инструменты, как тарифы, экспортные ограничения и санкции используются не для рыночных целей, а как средства государственной политики для продвижения национальных интересов. "Эти тенденции не новы, но они вышли на новый уровень с недавним введением тарифов США", - подчеркнул сингапурский премьер. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. Ставка в отношении Сингапура была объявлена на уровне базовой, то есть 10%, что стало самым низким показателем среди стран АСЕАН. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html
https://ria.ru/20250409/ekspert-2010216168.html
китай
сша
сингапур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_23df2c29bbc60a2fba7e483e17e7b258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, сингапур (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Сингапур (город), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Премьер Сингапура рассказал о последствиях торговой войны США и Китая

Вонг: торговая война США и Китая ведет к переустройству мировой экономики

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Начинающаяся торговая война между США и Китаем, вызванная взаимным введением пошлин, приводит к переустройству мировой экономики и заставляет страны пересматривать свою торговую политику, об этом заявил в среду премьер-министр Сингапура, также занимающий пост министра финансов, Лоуренс Вонг.
"США и Китай вступают в полномасштабную торговую войну, и ухудшение торговых связей ускорит процесс отделения экономик двух стран", - цитирует газета Straits Times слова премьер-министра во время выступления в Сингапурском университете технологии и дизайна.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем
11 апреля, 19:36
По его словам, в настоящее время происходит переосмысление мировой экономики, которая становится "не единой интегрированной системой, а разрозненными экосистемами, сосредоточенными вокруг Америки и Китая".
"Мы находимся в эпицентре сложного переходного процесса во всем мире. К чему именно (он приведет - ред.), никто не может сказать", - сказал Вонг.
Как отметил премьер-министр, эти изменения означают распад миропорядка, сформированного после Второй мировой войны под американским руководством, что вынуждает страны по всему миру пересматривать свою политику.
По словам Вонга, сегодня такие экономические инструменты, как тарифы, экспортные ограничения и санкции используются не для рыночных целей, а как средства государственной политики для продвижения национальных интересов.
"Эти тенденции не новы, но они вышли на новый уровень с недавним введением тарифов США", - подчеркнул сингапурский премьер.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. Ставка в отношении Сингапура была объявлена на уровне базовой, то есть 10%, что стало самым низким показателем среди стран АСЕАН.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США со всем миром
9 апреля, 13:01
 
КитайСШАСингапур (город)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала