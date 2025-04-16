https://ria.ru/20250416/vojna-2011593084.html

Премьер Сингапура рассказал о последствиях торговой войны США и Китая

Премьер Сингапура рассказал о последствиях торговой войны США и Китая - РИА Новости, 16.04.2025

Премьер Сингапура рассказал о последствиях торговой войны США и Китая

Начинающаяся торговая война между США и Китаем, вызванная взаимным введением пошлин, приводит к переустройству мировой экономики и заставляет страны... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:25:00+03:00

2025-04-16T15:25:00+03:00

2025-04-16T15:25:00+03:00

китай

сша

сингапур (город)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Начинающаяся торговая война между США и Китаем, вызванная взаимным введением пошлин, приводит к переустройству мировой экономики и заставляет страны пересматривать свою торговую политику, об этом заявил в среду премьер-министр Сингапура, также занимающий пост министра финансов, Лоуренс Вонг. "США и Китай вступают в полномасштабную торговую войну, и ухудшение торговых связей ускорит процесс отделения экономик двух стран", - цитирует газета Straits Times слова премьер-министра во время выступления в Сингапурском университете технологии и дизайна. По его словам, в настоящее время происходит переосмысление мировой экономики, которая становится "не единой интегрированной системой, а разрозненными экосистемами, сосредоточенными вокруг Америки и Китая". "Мы находимся в эпицентре сложного переходного процесса во всем мире. К чему именно (он приведет - ред.), никто не может сказать", - сказал Вонг. Как отметил премьер-министр, эти изменения означают распад миропорядка, сформированного после Второй мировой войны под американским руководством, что вынуждает страны по всему миру пересматривать свою политику. По словам Вонга, сегодня такие экономические инструменты, как тарифы, экспортные ограничения и санкции используются не для рыночных целей, а как средства государственной политики для продвижения национальных интересов. "Эти тенденции не новы, но они вышли на новый уровень с недавним введением тарифов США", - подчеркнул сингапурский премьер. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. Ставка в отношении Сингапура была объявлена на уровне базовой, то есть 10%, что стало самым низким показателем среди стран АСЕАН. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html

https://ria.ru/20250409/ekspert-2010216168.html

китай

сша

сингапур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, сингапур (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире