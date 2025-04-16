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Пятеро боевиков ВСУ получили сроки до 17 лет за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/voennye-2011551997.html
Пятеро боевиков ВСУ получили сроки до 17 лет за вторжение в Курскую область
Пятеро боевиков ВСУ получили сроки до 17 лет за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 16.04.2025
Пятеро боевиков ВСУ получили сроки до 17 лет за вторжение в Курскую область
Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:44:00+03:00
2025-04-16T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
игорь волков
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
ак-74
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко "Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВФУ Евгения Дудко, Виталия Красика, Александра Образцова и Игоря Волкова... Приговором суда им назначено наказание: Дудко - 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима; Образцову, Волкову, Красику - на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Петренко. Подчеркивается, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении терактов в Курской области. Установлено, что в августе 2024 года Дудко, Волков, Красик, Образцов и другие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВФУ вторглись на российскую территорию. Отмечается, что, находясь в курской деревне Гирьи, они мешали эвакуации граждан, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям. Подчеркивается, что в ходе боевых действий 13 августа 2024 года Дудко, Волков, Красик и Образцов задержаны военнослужащими ВС РФ. Кроме того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, за совершение теракта в Курской области осужден солдат 110-й отдельной бригады теробороны Анатолий Долинко. "Приговором суда Долинко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что 20 августа 2024 года Долинко вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что, находясь в Суджанском районе, он с помощью автомата АК-74 запугивал местное население и участвовал в блокировании деревни Спальное. Отмечается, что 25 августа 2024 года в ходе боевых действий Долинко задержан российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011235221.html
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011517586.html
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курская область, россия, суджанский район, игорь волков, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ак-74
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Игорь Волков, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), АК-74
Пятеро боевиков ВСУ получили сроки до 17 лет за вторжение в Курскую область

Пятеро вторгшихся в Курскую область украинских военных получили от 15 до 17 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко
"Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВФУ Евгения Дудко, Виталия Красика, Александра Образцова и Игоря Волкова... Приговором суда им назначено наказание: Дудко - 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима; Образцову, Волкову, Красику - на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Петренко.
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Подчеркивается, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении терактов в Курской области.
Установлено, что в августе 2024 года Дудко, Волков, Красик, Образцов и другие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВФУ вторглись на российскую территорию. Отмечается, что, находясь в курской деревне Гирьи, они мешали эвакуации граждан, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям. Подчеркивается, что в ходе боевых действий 13 августа 2024 года Дудко, Волков, Красик и Образцов задержаны военнослужащими ВС РФ.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, за совершение теракта в Курской области осужден солдат 110-й отдельной бригады теробороны Анатолий Долинко.
"Приговором суда Долинко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что 20 августа 2024 года Долинко вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что, находясь в Суджанском районе, он с помощью автомата АК-74 запугивал местное население и участвовал в блокировании деревни Спальное. Отмечается, что 25 августа 2024 года в ходе боевых действий Долинко задержан российскими военнослужащими.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районИгорь ВолковСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)АК-74
 
 
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