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Independent раскритиковала Вэнса за слова о торговой сделке с Британией - РИА Новости, 16.04.2025
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16:12 16.04.2025 (обновлено: 16:22 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vitse-prezident-2011606681.html
Independent раскритиковала Вэнса за слова о торговой сделке с Британией
Independent раскритиковала Вэнса за слова о торговой сделке с Британией - РИА Новости, 16.04.2025
Independent раскритиковала Вэнса за слова о торговой сделке с Британией
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, выражая оптимизм по поводу торговой сделки с Великобританией, пытается оказать давление на британские власти по... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:12:00+03:00
2025-04-16T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, выражая оптимизм по поводу торговой сделки с Великобританией, пытается оказать давление на британские власти по проблемам свободы слова в королевстве, сообщает издание Independent со ссылкой на источники из окружения вице-президента. Ранее Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd заявил, что есть большая вероятность, что США придут к отличному соглашению с Великобританией и оно будет отвечать интересам обеих стран. "Выражение вице-президентом оптимизма (по поводу торговой сделки) является способом оказать дополнительное давление на Великобританию по поводу свободы слова. Если сделка не состоится, то это выставит (правящую британскую партию - ред.) лейбористов в плохом свете", - цитирует Independent источник. Ранее издание Telegraph процитировало неназванный американский источник, знакомый с ходом торговых переговоров между США и Британией, который предупредил, что между странами не будет "никакой свободной торговли без свободы слова" в Британии. Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс позднее заявил, что вопрос свободы слова не фигурирует в торговых переговорах. Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. В частности, в своей речи вице-президент вспомнил о случае с британцем Адамом Смит-Коннором. В ноябре 2022 года британец молча молился за нерожденного из-за аборта сына рядом с клиникой в Борнмуте, специализирующейся на прерывании беременности. Британский суд посчитал Смита-Коннора виновным, поскольку рядом с клиникой действовал запрет на протестные акции против абортов. Позднее Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США выразило опасения по поводу свободы слова в Великобритании из-за схожего случая с активисткой антиабортного движения Ливией Тоссичи-Болт, которую британский суд признал виновной за акцию у клиники в марте 2023 года.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011307900.html
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в мире, цены на нефть, великобритания, сша, европа
В мире, Цены на нефть, Великобритания, США, Европа
Independent раскритиковала Вэнса за слова о торговой сделке с Британией

Independent: Вэнс пытается оказать давление на Лондон

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, выражая оптимизм по поводу торговой сделки с Великобританией, пытается оказать давление на британские власти по проблемам свободы слова в королевстве, сообщает издание Independent со ссылкой на источники из окружения вице-президента.
Ранее Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd заявил, что есть большая вероятность, что США придут к отличному соглашению с Великобританией и оно будет отвечать интересам обеих стран.
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"Выражение вице-президентом оптимизма (по поводу торговой сделки) является способом оказать дополнительное давление на Великобританию по поводу свободы слова. Если сделка не состоится, то это выставит (правящую британскую партию - ред.) лейбористов в плохом свете", - цитирует Independent источник.
Ранее издание Telegraph процитировало неназванный американский источник, знакомый с ходом торговых переговоров между США и Британией, который предупредил, что между странами не будет "никакой свободной торговли без свободы слова" в Британии. Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс позднее заявил, что вопрос свободы слова не фигурирует в торговых переговорах.
Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. В частности, в своей речи вице-президент вспомнил о случае с британцем Адамом Смит-Коннором. В ноябре 2022 года британец молча молился за нерожденного из-за аборта сына рядом с клиникой в Борнмуте, специализирующейся на прерывании беременности. Британский суд посчитал Смита-Коннора виновным, поскольку рядом с клиникой действовал запрет на протестные акции против абортов.
Позднее Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США выразило опасения по поводу свободы слова в Великобритании из-за схожего случая с активисткой антиабортного движения Ливией Тоссичи-Болт, которую британский суд признал виновной за акцию у клиники в марте 2023 года.
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