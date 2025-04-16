https://ria.ru/20250416/van_damm-2011706168.html

Ван Дамм выразил желание приехать в Россию и стать послом мира

Ван Дамм выразил желание приехать в Россию и стать послом мира - РИА Новости, 17.04.2025

Ван Дамм выразил желание приехать в Россию и стать послом мира

Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту Владимиру Путину, выразив желание приехать в Россию и стать послом мира, его заявление... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-16T23:59:00+03:00

2025-04-16T23:59:00+03:00

2025-04-17T00:35:00+03:00

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жан-клод ван дамм (ван варенберг)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту Владимиру Путину, выразив желание приехать в Россию и стать послом мира, его заявление опубликовано в Telegram-канале украинской журналистки Дианы Панченко.В декабре 2022 года Ван Дамм посетил украинский Ужгород, где побывал в одной из больниц. По данным украинского издания "Страна", актер попросил работников больницы не разглашать причины визита. "Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность. — Прим. ред.) стать послом мира... Давайте это сделаем — посол мира!" — сказал Ван Дамм.По словам актера, он не готов обсуждать с российским лидером политику, а хочет поговорить исключительно про "мир, спорт и счастье". В завершение Ван Дамм передал "большой поцелуй" Путину, его семье и России.На кадрах обращения вместе с Ван Даммом находится украинский предприниматель и экс-депутат от "Парии регионов" Александр Онищенко. Он 12 апреля опубликовал в соцсети Instagram* сделанную в Дубае совместную фотографию с актером, но дата записи обращения неизвестна.Служба безопасности Украины в январе 2023 года обвинила журналистку Диану Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Позже СБУ завела против нее еще одно дело по обвинению в госизмене.Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи на YouTube-канале по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе 2023 года ей дал резонансное интервью Александр Лукашенко, которое посмотрели почти три миллиона раз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250410/latviya-2010262410.html

https://ria.ru/20250329/saks-2008188378.html

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в мире, россия, жан-клод ван дамм (ван варенберг), владимир путин, сша, бельгия