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Ульянов заявил об обострении ситуации вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 16.04.2025
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16:08 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/uljanov-2011605830.html
Ульянов заявил об обострении ситуации вокруг иранской ядерной программы
Ульянов заявил об обострении ситуации вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 16.04.2025
Ульянов заявил об обострении ситуации вокруг иранской ядерной программы
Усилиями прежде всего Великобритании, Германии и Франции сохраняются предпосылки к резкому обострению ситуации и переходу к неконтролируемой эскалации вокруг... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:08:00+03:00
2025-04-16T16:08:00+03:00
в мире
тегеран (город)
великобритания
германия
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
оон
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ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. Усилиями прежде всего Великобритании, Германии и Франции сохраняются предпосылки к резкому обострению ситуации и переходу к неконтролируемой эскалации вокруг ядерной программы Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 16 и 17 апреля посетит Тегеран, где у него состоятся встречи с представителями иранского руководства. В центре внимания будут вопросы взаимодействия между секретариатом Агентства и Тегераном, включая проблемные аспекты. "Визит проходит в момент, когда ситуация вокруг иранской ядерной программы (ИЯП) находится как бы на перепутье. Отчетливо прослеживаются две противоположные тенденции. С одной стороны, после трех лет застоя возобновились дипломатические усилия, которые, по крайней мере пока, проходят в американо-иранском формате. С другой стороны, усилиями прежде всего Великобритании, Германии и Франции сохраняются предпосылки к резкому обострению ситуации и переходу к неконтролируемой эскалации", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он добавил, что по инициативе этих трех стран, поддержанной двумя третями голосов в Совете управляющих МАГАТЭ, Гросси поручено представить до конца мая всеобъемлющий доклад о положении дел с ИЯП. "Западноевропейцы с большой долей вероятности могут использовать его для обвинений Тегерана в несоблюдении обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ с последующей передачей этого вопроса на рассмотрение СБ ООН. Вектор дальнейшего развития событий будет зависеть от целого ряда факторов, причём состояние дел в отношениях между Агентством и Тегераном будет играть в этом далеко не последнюю роль", - отметил постпред РФ. По его словам, это обстоятельство придает нынешнему визиту особо важное значение. "Отрадно, что стороны договорились о проведении консультаций в Тегеране. Это, безусловно, свидетельствует об их обоюдном настрое на диалог", - заключил российский дипломат, добавив, что "хотелось бы, чтобы визит прошел в позитивной атмосфере и стимулировал дальнейший процесс преодоления имеющихся разногласий".Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250415/peskov-2011350397.html
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в мире, тегеран (город), великобритания, германия, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон, дональд трамп, иран
В мире, Тегеран (город), Великобритания, Германия, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, ООН, Дональд Трамп, Иран
Ульянов заявил об обострении ситуации вокруг иранской ядерной программы

Постпред Ульянов: сохраняются риски обострения вокруг иранской ядерной программы

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. Усилиями прежде всего Великобритании, Германии и Франции сохраняются предпосылки к резкому обострению ситуации и переходу к неконтролируемой эскалации вокруг ядерной программы Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 16 и 17 апреля посетит Тегеран, где у него состоятся встречи с представителями иранского руководства. В центре внимания будут вопросы взаимодействия между секретариатом Агентства и Тегераном, включая проблемные аспекты.
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"Визит проходит в момент, когда ситуация вокруг иранской ядерной программы (ИЯП) находится как бы на перепутье. Отчетливо прослеживаются две противоположные тенденции. С одной стороны, после трех лет застоя возобновились дипломатические усилия, которые, по крайней мере пока, проходят в американо-иранском формате. С другой стороны, усилиями прежде всего Великобритании, Германии и Франции сохраняются предпосылки к резкому обострению ситуации и переходу к неконтролируемой эскалации", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по инициативе этих трех стран, поддержанной двумя третями голосов в Совете управляющих МАГАТЭ, Гросси поручено представить до конца мая всеобъемлющий доклад о положении дел с ИЯП.
"Западноевропейцы с большой долей вероятности могут использовать его для обвинений Тегерана в несоблюдении обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ с последующей передачей этого вопроса на рассмотрение СБ ООН. Вектор дальнейшего развития событий будет зависеть от целого ряда факторов, причём состояние дел в отношениях между Агентством и Тегераном будет играть в этом далеко не последнюю роль", - отметил постпред РФ.
По его словам, это обстоятельство придает нынешнему визиту особо важное значение.
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"Отрадно, что стороны договорились о проведении консультаций в Тегеране. Это, безусловно, свидетельствует об их обоюдном настрое на диалог", - заключил российский дипломат, добавив, что "хотелось бы, чтобы визит прошел в позитивной атмосфере и стимулировал дальнейший процесс преодоления имеющихся разногласий".
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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