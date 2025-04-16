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"Добро пожаловать". На Западе поразились зверствам на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
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17:17 16.04.2025 (обновлено: 17:24 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
"Добро пожаловать". На Западе поразились зверствам на Украине
"Добро пожаловать". На Западе поразились зверствам на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
"Добро пожаловать". На Западе поразились зверствам на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял европейскую модель "демократии" на Украине из-за силовой мобилизации. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:17:00+03:00
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в мире
украина
чей боуз
вооруженные силы украины
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял европейскую модель "демократии" на Украине из-за силовой мобилизации."Избиения будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится моральный дух. Добро пожаловать в модель демократии и свободы ЕС. Украину", — написал он, прикрепив кадры грубых попыток мобилизации в ВСУ.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.В среду Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011587450.html
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в мире, украина, чей боуз, вооруженные силы украины, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Верховная Рада Украины
"Добро пожаловать". На Западе поразились зверствам на Украине

Журналист Боуз раскритиковал силовую мобилизацию на Украине

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял европейскую модель "демократии" на Украине из-за силовой мобилизации.
"Избиения будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится моральный дух. Добро пожаловать в модель демократии и свободы ЕС. Украину", — написал он, прикрепив кадры грубых попыток мобилизации в ВСУ.
© СоцсетиСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Соцсети
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
В среду Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа.
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