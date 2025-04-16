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"Ради геноцида". В Киеве ужаснулись произошедшему на Украине
"Ради геноцида". В Киеве ужаснулись произошедшему на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
"Ради геноцида". В Киеве ужаснулись произошедшему на Украине
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале ужаснулся решению о продлении мобилизации на Украине. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:07:00+03:00
2025-04-16T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале ужаснулся решению о продлении мобилизации на Украине.В среду Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа. Дмитрук ужаснулся принятому решению."Единство ради ГЕНОЦИДА украинского народа", — написал депутат, комментируя 346 голосов в поддержку решения Рады.Ранее он сообщил, что членам совета пришли предупреждения о проверке по результатам голосования, а "в случае отрицательного результата будут приняты соответствующие меры".Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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украина, киев, в мире, верховная рада украины
Украина, Киев, В мире, Верховная Рада Украины
"Ради геноцида". В Киеве ужаснулись произошедшему на Украине
Депутат Рады Дмитрук: в Киеве объединились ради геноцида украинского народа
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале ужаснулся решению о продлении мобилизации на Украине.
В среду Верховная рада Украины
продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа. Дмитрук ужаснулся принятому решению.
"Единство ради ГЕНОЦИДА украинского народа", — написал депутат, комментируя 346 голосов в поддержку решения Рады.
Ранее он сообщил, что членам совета пришли предупреждения о проверке по результатам голосования, а "в случае отрицательного результата будут приняты соответствующие меры".
Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.