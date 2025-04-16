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В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации" - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011697051.html
В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации"
В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации" - РИА Новости, 16.04.2025
В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации"
Киевский режим может объявить мобилизацию женщин и детей, заявил депутат Рада Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:32:00+03:00
2025-04-16T22:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
петр порошенко
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Киевский режим может объявить мобилизацию женщин и детей, заявил депутат Рада Александр Дубинский в Telegram."Ничего, мужики! На подходе женская мобилизация — уже чуть легче станет. А когда детей подтянут — вообще заживем!" — написал он.В среду Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа.Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250416/zapad-2011615084.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, россия, петр порошенко, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия, Петр Порошенко, Европейская солидарность
В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации"

Депутат Рады Дубинский призвал ждать женскую мобилизацию на Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoЖенщина смотрит на группу украинских военнослужащих
Женщина смотрит на группу украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Женщина смотрит на группу украинских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Киевский режим может объявить мобилизацию женщин и детей, заявил депутат Рада Александр Дубинский в Telegram.
"Ничего, мужики! На подходе женская мобилизация — уже чуть легче станет. А когда детей подтянут — вообще заживем!" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Наркофюрер жалуется": на Западе возмутились дерзкой выходкой Зеленского
Вчера, 16:33
В среду Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа.
Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть.
Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРоссияПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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