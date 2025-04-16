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В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации"
В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации" - РИА Новости, 16.04.2025
В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации"
Киевский режим может объявить мобилизацию женщин и детей, заявил депутат Рада Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:32:00+03:00
2025-04-16T22:32:00+03:00
2025-04-16T22:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Киевский режим может объявить мобилизацию женщин и детей, заявил депутат Рада Александр Дубинский в Telegram."Ничего, мужики! На подходе женская мобилизация — уже чуть легче станет. А когда детей подтянут — вообще заживем!" — написал он.В среду Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа.Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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В Раде сделали тревожное заявление о "женской мобилизации"
Депутат Рады Дубинский призвал ждать женскую мобилизацию на Украине