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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:35:00+03:00
2025-04-16T21:35:00+03:00
2025-04-16T21:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в регионах была объявлена в 21.28 мск. Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Черкасской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу