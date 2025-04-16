https://ria.ru/20250416/ukraina-2011654491.html

"Осточертели": экс-глава МИД Украины высказался об отношении мира к Украине

"Осточертели": экс-глава МИД Украины высказался об отношении мира к Украине - РИА Новости, 16.04.2025

"Осточертели": экс-глава МИД Украины высказался об отношении мира к Украине

Украина уже надоела миру со своими проблемами и уверенностью, что все должны решать ее проблемы, заявил в среду бывший украинский министр иностранных дел Вадим... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:31:00+03:00

2025-04-16T18:31:00+03:00

2025-04-16T18:31:00+03:00

в мире

украина

вадим пристайко

киев

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украина уже надоела миру со своими проблемами и уверенностью, что все должны решать ее проблемы, заявил в среду бывший украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. "Я когда-то получил очень интересный урок, когда сидел с нашими коллегами-дипломатами за столом в одном очень достойном британском научном учреждении... Это был дружественный посол одной дружественной, подчеркиваю, дружественной арабской страны. И он сказал, взяв слово: "Знаете, насколько вы мне все осточертели с вашими разговорами об Украине", - заявил Пристайко в ролике, размещенном на YouTube-канале "Украинский медиацентр". Как пояснил бывший министр, Украина преувеличивает свою значимость на международной арене, а также важность конфликта для всего мира и ошибочно уверена, что мировое сообщество должно быть заинтересовано в решении именно украинских проблем.

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011587450.html

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в мире, украина, вадим пристайко, киев