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На Украине предъявили новые обвинения экс-замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
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17:57 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011646837.html
На Украине предъявили новые обвинения экс-замглавы офиса Зеленского
На Украине предъявили новые обвинения экс-замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
На Украине предъявили новые обвинения экс-замглавы офиса Зеленского
На Украине предъявили новые обвинения бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову, он подозревается в легализации незаконно... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:57:00+03:00
2025-04-16T17:57:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей смирнов
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На Украине предъявили новые обвинения бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову, он подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки, сообщили в среду украинском Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в мае прошлого года сообщало, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении. "НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ. По информации ведомства, в 2022 году экс-чиновник получил взятку в 100 тысяч долларов за помощь в выигрыше тендера одной строительной компании. "В период 2019-2021 годов незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов… Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря", - отметили в НАБУ. По информации ведомства, экс-чиновник уже привлекается к ответственности по обвинению в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен (около 380 тысяч долларов). Имя подозреваемого не называют. Уточняют, что должность замглавы офиса Зеленского он занимал с 2019 по 2024 года. Из этого можно сделать вывод, что речь идет об Андрее Смирнове. Согласно данным из открытых источников, должность замглавы офиса Зеленского он занял в 2019 году, уволен был в 2024 году.
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011587229.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей смирнов, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Смирнов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине предъявили новые обвинения экс-замглавы офиса Зеленского

На Украине предъявили новые обвинения экс-замглавы офиса Зеленского Смирнову

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На Украине предъявили новые обвинения бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову, он подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки, сообщили в среду украинском Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в мае прошлого года сообщало, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении.
"НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
По информации ведомства, в 2022 году экс-чиновник получил взятку в 100 тысяч долларов за помощь в выигрыше тендера одной строительной компании. "В период 2019-2021 годов незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов… Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря", - отметили в НАБУ.
По информации ведомства, экс-чиновник уже привлекается к ответственности по обвинению в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен (около 380 тысяч долларов). Имя подозреваемого не называют. Уточняют, что должность замглавы офиса Зеленского он занимал с 2019 по 2024 года. Из этого можно сделать вывод, что речь идет об Андрее Смирнове. Согласно данным из открытых источников, должность замглавы офиса Зеленского он занял в 2019 году, уволен был в 2024 году.
Евгений Борисов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей СмирновНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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