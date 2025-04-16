Мужчину на Украине мобилизовали, когда он провожал ребенка в школу
Мужчину в Луцке мобилизовали у ворот школы, куда он провожал ребенка
© СоцсетиСотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизовали мужчину, провожавшего ребенка в школу. Кадр видео
© Соцсети
Сотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизовали мужчину, провожавшего ребенка в школу. Кадр видео
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке на западе Украины принудительно мобилизовали мужчину, провожавшего ребенка в школу, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Принудительная мобилизация в Луцке: очевидцы говорят, что мужчина завел ребенка в школу и был задержан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На ролике, опубликованном изданием, группа мужчин в камуфляже силой запихивает мужчину в гражданском в микроавтобус, а прохожие пытаются им помешать. Одна из присутствующих в кадре женщин рассказывает, что мобилизованный только что завел ребенка в школу и просит помочь найти его близких.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.