https://ria.ru/20250416/ukraina-2011587229.html

На Украине экс-военкома Одессы оставили под стражей

На Украине экс-военкома Одессы оставили под стражей - РИА Новости, 16.04.2025

На Украине экс-военкома Одессы оставили под стражей

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы бывшего одесского военного комиссара Евгения Борисова, которого ранее выпустили из СИЗО после внесения... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:07:00+03:00

2025-04-16T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы бывшего одесского военного комиссара Евгения Борисова, которого ранее выпустили из СИЗО после внесения залога в размере 940 тысяч долларов, и оставил его под стражей, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". Как сообщили в Киевском апелляционном суде, во вторник коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты Борисова на решение Печерского райсуда Киева, которым ему продлили арест до 18 мая и назначили залог почти 180 миллионов гривен (4,3 миллиона долларов). Апелляционные жалобы были отклонены, постановление оставлено без изменений. "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 марта 2025 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - приводит издание текст постановления. Отмечается, что суд оставил Борисова под стражей, ему вменяют организацию служебного подлога и препятствование законной деятельности ВСУ. В конце 2024 года суд взял Борисова под стражу с правом на залог в размере 402 миллионов гривен (9,7 миллиона долларов). По данным следствия, семья бывшего военкома приобрела за границей имущество на 4,8 миллиона долларов, из которых не подтверждено документами законное происхождение 3,5 миллиона долларов. В апреле прошлого года его дело по обвинению в незаконном обогащении было направлено в суд. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. В рамках уголовного дела у Борисова конфисковали заграничное недвижимое имущество в Испании и три автомобиля.

https://ria.ru/20250404/sud-2009391150.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2006081338.html

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