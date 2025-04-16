https://ria.ru/20250416/ukraina-2011571287.html

Рада хочет попросить ЕС продлить отмену пошлин и квот на товары с Украины

Рада хочет попросить ЕС продлить отмену пошлин и квот на товары с Украины - РИА Новости, 16.04.2025

Рада хочет попросить ЕС продлить отмену пошлин и квот на товары с Украины

Рада проголосовала в среду за постановление, в котором содержится просьба к Евросоюзу продлить меры по отмене всех пошлин и квот на товары с Украины, сообщил... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:14:00+03:00

2025-04-16T14:14:00+03:00

2025-04-16T14:14:00+03:00

украина

киев

брюссель

евросоюз

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рада проголосовала в среду за постановление, в котором содержится просьба к Евросоюзу продлить меры по отмене всех пошлин и квот на товары с Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк. "Рада обратилась к Европейскому союзу (с просьбой) продолжить освобождение от тарифов и квот украинских товаров", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, в постановлении за которое проголосовало 252 парламентария, Рада просит ЕС максимально упростить переговорный процесс между Украиной и органами Евросоюза и безотлагательно его начать в части внесения изменения в приложения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, касающиеся взаимных тарифных уступок на импорт. Украинское издание "Европейская правда" 9 апреля о ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров по торговле между Киевом и ЕС, сообщало что Евросоюз не будет продолжать "торговый безвиз" с Украиной после 5 июня. По его словам, после завершения действия механизма либерализации условия торговли вернутся к довоенным. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В феврале 2024 года постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011539803.html

https://ria.ru/20250409/ek-2010341444.html

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киев

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украина, киев, брюссель, евросоюз