https://ria.ru/20250416/ukraina-2011570782.html

СМИ: все АЗС на Украине с 1 мая обяжут добавлять биоэтанол в бензин

СМИ: все АЗС на Украине с 1 мая обяжут добавлять биоэтанол в бензин - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ: все АЗС на Украине с 1 мая обяжут добавлять биоэтанол в бензин

АЗС на Украине с 1 мая в рамках евроинтеграции страны будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, сообщает украинское издание... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:10:00+03:00

2025-04-16T14:10:00+03:00

2025-04-16T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. АЗС на Украине с 1 мая в рамках евроинтеграции страны будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, сообщает украинское издание "Экономическая правда". "Уже с 1 мая все без исключения автомобильные заправки в стране будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола (этилового спирта, полученного при переработке растительного сырья – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Поясняется, что это связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, соответствующий законопроект был принят Радой летом 2024 года. "Идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев и уменьшения энергозависимости от импортных поставок было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Впрочем, до окончания активных боевых действий такой сценарий выглядит маловероятным", - отмечает "Экономическая правда". По ее данным, около 90% поставляемого на Украину топлива будет уже с добавлением биоэтанола.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011495127.html

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