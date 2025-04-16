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МИД Катара поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011553810.html
МИД Катара поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта
МИД Катара поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 16.04.2025
МИД Катара поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта
Катар приветствует любую свою возможную роль в усилиях по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД страны доктор Маджид Аль-Ансари в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:56:00+03:00
2025-04-16T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Катар приветствует любую свою возможную роль в усилиях по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД страны доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT. "Мы несколько дней назад объявили о нашем приветствии переговоров, которые прошли по этому вопросу в Эр-Рияде и Джидде. Мы выпустили специальные заявления по этому поводу, и контакты нашего руководства в Дохе с его коллегами в этих странах всегда способствовали достижению этой цели. Сегодня мы настроены оптимистично в отношении этих переговоров, поддерживаем все эти усилия и приветствуем любую возможную роль, которую может сыграть государство Катар", - сказал Аль-Ансари. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Переговоры России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
https://ria.ru/20250218/katar-2000060677.html
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россия, сша, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, chevron , exxon mobil, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Chevron , Exxon Mobil, В мире
МИД Катара поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта

Аль-Ансари: Катар готов поддержать любые усилия по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Катар приветствует любую свою возможную роль в усилиях по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД страны доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT.
"Мы несколько дней назад объявили о нашем приветствии переговоров, которые прошли по этому вопросу в Эр-Рияде и Джидде. Мы выпустили специальные заявления по этому поводу, и контакты нашего руководства в Дохе с его коллегами в этих странах всегда способствовали достижению этой цели. Сегодня мы настроены оптимистично в отношении этих переговоров, поддерживаем все эти усилия и приветствуем любую возможную роль, которую может сыграть государство Катар", - сказал Аль-Ансари.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
12 марта, 08:01
Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Катар призвал мировое сообщество поддержать переговоры по Украине
18 февраля, 14:35
Переговоры России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
На сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныChevronExxon MobilВ мире
 
 
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