https://ria.ru/20250416/ukraina-2011533164.html
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа - РИА Новости, 16.04.2025
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:10:00+03:00
2025-04-16T11:10:00+03:00
2025-04-16T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Я проголосовал против продолжения мобилизации и военного положения. Я единственный, кто был против! Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на военных", — написал он.Кроме того, украинский парламент продлил и мобилизацию — на очередные 90 дней, с 9 мая по 6 августа. По словам Гончаренко*, и в этом случае он оказался единственным, кто проголосовал против.Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть. Несколько депутатов от партии Порошенко, в частности Гончаренко*, заявляли, что не поддержат продление этого режима.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250416/podpole-2011488299.html
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011462333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Европейская солидарность
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа
Рада приняла закон о продлении военного положения на Украине до 6 августа
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"Я проголосовал против продолжения мобилизации и военного положения. Я единственный, кто был против! Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на военных", — написал он.
Кроме того, украинский парламент продлил и мобилизацию — на очередные 90 дней, с 9 мая по 6 августа. По словам Гончаренко*, и в этом случае он оказался единственным, кто проголосовал против.
Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность
" Петр Порошенко
* обвинил Владимира Зеленского
в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть. Несколько депутатов от партии Порошенко, в частности Гончаренко*, заявляли, что не поддержат продление этого режима.
Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.