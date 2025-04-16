Рейтинг@Mail.ru
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 16.04.2025 (обновлено: 13:43 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011533164.html
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа - РИА Новости, 16.04.2025
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:10:00+03:00
2025-04-16T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011564104_0:197:986:751_1920x0_80_0_0_116a4339ca2d06f8fb0fcb1a343b5250.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Я проголосовал против продолжения мобилизации и военного положения. Я единственный, кто был против! Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на военных", — написал он.Кроме того, украинский парламент продлил и мобилизацию — на очередные 90 дней, с 9 мая по 6 августа. По словам Гончаренко*, и в этом случае он оказался единственным, кто проголосовал против.Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть. Несколько депутатов от партии Порошенко, в частности Гончаренко*, заявляли, что не поддержат продление этого режима.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250416/podpole-2011488299.html
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011462333.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011564104_0:93:986:832_1920x0_80_0_0_9cb7b439faec6a30ebb57e1cb723e7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Европейская солидарность
Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа

Рада приняла закон о продлении военного положения на Украине до 6 августа

© Кадр видео из соцсетейРезультаты голосования за продление военного положения и мобилизации на Украине до 6 августа 2025 года в Верховной раде
Результаты голосования за продление военного положения и мобилизации на Украине до 6 августа 2025 года в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Результаты голосования за продление военного положения и мобилизации на Украине до 6 августа 2025 года в Верховной раде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"Я проголосовал против продолжения мобилизации и военного положения. Я единственный, кто был против! Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на военных", — написал он.
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского
03:47
Кроме того, украинский парламент продлил и мобилизацию — на очередные 90 дней, с 9 мая по 6 августа. По словам Гончаренко*, и в этом случае он оказался единственным, кто проголосовал против.
Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть. Несколько депутатов от партии Порошенко, в частности Гончаренко*, заявляли, что не поддержат продление этого режима.
Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Мир невозможен". На Западе пришли к пугающему выводу по Украине
Вчера, 21:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала