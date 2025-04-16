https://ria.ru/20250416/ukraina-2011533164.html

Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа

Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа - РИА Новости, 16.04.2025

Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа

Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:10:00+03:00

2025-04-16T11:10:00+03:00

2025-04-16T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

алексей гончаренко

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011564104_0:197:986:751_1920x0_80_0_0_116a4339ca2d06f8fb0fcb1a343b5250.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Я проголосовал против продолжения мобилизации и военного положения. Я единственный, кто был против! Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на военных", — написал он.Кроме того, украинский парламент продлил и мобилизацию — на очередные 90 дней, с 9 мая по 6 августа. По словам Гончаренко*, и в этом случае он оказался единственным, кто проголосовал против.Накануне бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть. Несколько депутатов от партии Порошенко, в частности Гончаренко*, заявляли, что не поддержат продление этого режима.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250416/podpole-2011488299.html

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011462333.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность