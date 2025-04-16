https://ria.ru/20250416/ukraina-2011495127.html

В МИД оценили последствия интеграции экономики Украины в ЕС

В МИД оценили последствия интеграции экономики Украины в ЕС - РИА Новости, 16.04.2025

В МИД оценили последствия интеграции экономики Украины в ЕС

Интеграция экономики Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, "выйдет боком" прежде всего для самой экономики Европейского союза,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:02:00+03:00

2025-04-16T07:02:00+03:00

2025-04-16T11:50:00+03:00

украина

россия

венгрия

петер сийярто

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Интеграция экономики Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, "выйдет боком" прежде всего для самой экономики Европейского союза, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявил, что Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС. "Я думаю, что подобные планы вышли бы боком прежде всего для ЕСовской экономики, поскольку то, что происходит, когда в Евросоюз принимаются страны ни экономически, никак иначе к этому не готовые, было четко видно в том большом расширении Евросоюза, которое состоялось в 2004 году", - сказал он. Он добавил, что все прекрасно знали, что когда происходило расширение 2004 года, это было политическое решение стран-членов Евросоюза о принятии большой группы стран, из которых на тот момент реально готова была к вступлению только Эстония, а все остальные находились в разной степени неготовности ко вступлению. "И последствия, в том числе экономические, того большого расширения в принципе Евросоюз расхлебывает до сих пор. Поэтому распространять какие-то свои экономические или какие-либо другие возможности на страну, которая фактически является черной дырой, как нынешний киевский режим с его понятными и очевидными проблемами с коррупцией и с тем состоянием, в котором находится украинская экономика, в общем, естественно, Евросоюзу будет себе дороже", - заключил он.

https://ria.ru/20250415/kiev-2011328255.html

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011268419.html

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украина, россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия