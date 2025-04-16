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Колумбийский наемник набросился на ВСУ с обвинениями
Колумбийский наемник набросился на ВСУ с обвинениями - РИА Новости, 16.04.2025
Колумбийский наемник набросился на ВСУ с обвинениями
ВСУ заманивают в свои ряды колумбийских наемников высокими зарплатами, а потом отказываются им платить, пишет немецкое издание Tagesspiegel. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:44:00+03:00
2025-04-16T02:44:00+03:00
2025-04-16T02:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВСУ заманивают в свои ряды колумбийских наемников высокими зарплатами, а потом отказываются им платить, пишет немецкое издание Tagesspiegel.Один из наемников Карлос Моралес рассказал, что большинство наемников в ВСУ приехали из Колумбии. По его словам, вскоре многие вернулись обратно, так как им изначально не платили обещанную зарплату в 3000—4800 долларов.Моралес добавил, что, будучи солдатом колумбийской армии, зарабатывал около 250 долларов в месяц, поэтому и отправился за легкими деньгами на Украину.По словам наемника, он предпочел бы многое забыть о времени, проведенном на Украине. Сам Моралес вернулся в Колумбию, чтобы ухаживать за матерью, которая находилась при смерти."Она спасла меня", — признался наемник, отметив, что мог погибнуть на далекой войне, если бы не вернулся к матери.Мать другого колумбийского наемника Вильмера Мартинеса Васкеса, ликвидированного в зоне СВО, пожаловалась изданию, что узнала о гибели сына только от подруги."Его останки все еще находятся на Украине, в холодильной камере в Киеве", — пожаловалась она, отметив, что ни украинские власти, ни военные с ней даже не связались.Ранее украинское англоязычное издание KyivPost сообщало о массовом бегстве колумбийских наемников на фоне проблем у ВСУ.Как сообщил KyivPost командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны, представившийся как Дима, в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев, ранее составлявших четверть военнослужащих. Большинство из его колумбийских подчиненных решили прервать свои контракты с ВСУ одновременно с обострением обстановки на фронте.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250407/svo-2009740707.html
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в мире, украина, колумбия, россия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Колумбия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Колумбийский наемник набросился на ВСУ с обвинениями
Tagesspiegel: ВСУ заманивают наемников высокими зарплатами и не платят их
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
ВСУ заманивают в свои ряды колумбийских наемников высокими зарплатами, а потом отказываются им платить, пишет немецкое издание Tagesspiegel
.
Один из наемников Карлос Моралес рассказал, что большинство наемников в ВСУ
приехали из Колумбии
. По его словам, вскоре многие вернулись обратно, так как им изначально не платили обещанную зарплату в 3000—4800 долларов.
Моралес добавил, что, будучи солдатом колумбийской армии, зарабатывал около 250 долларов в месяц, поэтому и отправился за легкими деньгами на Украину
.
По словам наемника, он предпочел бы многое забыть о времени, проведенном на Украине. Сам Моралес вернулся в Колумбию, чтобы ухаживать за матерью, которая находилась при смерти.
"Она спасла меня", — признался наемник, отметив, что мог погибнуть на далекой войне, если бы не вернулся к матери.
Мать другого колумбийского наемника Вильмера Мартинеса Васкеса, ликвидированного в зоне СВО, пожаловалась изданию, что узнала о гибели сына только от подруги.
"Его останки все еще находятся на Украине, в холодильной камере в Киеве", — пожаловалась она, отметив, что ни украинские власти, ни военные с ней даже не связались.
Ранее украинское англоязычное издание KyivPost сообщало о массовом бегстве колумбийских наемников на фоне проблем у ВСУ.
Как сообщил KyivPost командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны, представившийся как Дима, в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев, ранее составлявших четверть военнослужащих. Большинство из его колумбийских подчиненных решили прервать свои контракты с ВСУ одновременно с обострением обстановки на фронте.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном
и Ближним Востоком
.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.