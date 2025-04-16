https://ria.ru/20250416/uhod-2011601909.html

В РОАД оценили последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов

В РОАД оценили последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов - РИА Новости, 16.04.2025

В РОАД оценили последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов

Потенциальный уход некоторых брендов китайских автомобилей из России не является проблемой для рынка - это следствие отсутствия у них продаж, заявил журналистам РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:54:00+03:00

2025-04-16T15:54:00+03:00

2025-04-16T15:54:00+03:00

экономика

авто

россия

российские автомобильные дилеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Потенциальный уход некоторых брендов китайских автомобилей из России не является проблемой для рынка - это следствие отсутствия у них продаж, заявил журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на российских автодилеров и аналитиков сообщила о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов. В их числе упоминались Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG. "На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются - часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет", - сказал Подщеколдин, отвечая на вопрос РИА Новости о последствиях ухода некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка. Президент РОАД отметил, что представленных сегодня в России официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей достаточно для имеющихся объемов продаж. "Надо, чтобы он (рынок ред.) стал дальше понятным и, понимаете, прогнозируемым", - добавил Подщеколдин. По его словам, единственной проблемой, вызванной уходом упомянутых брендов, станет невозможность владельцев таких машин официально обслуживать их и покупать запчасти. Для избежания подобных ситуаций компании, начинающие продажи в России, нужно обязать открывать склады запчастей и центры сервисного обслуживания, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250123/rossija-1995161643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры