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В РОАД оценили последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов - РИА Новости, 16.04.2025
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15:54 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/uhod-2011601909.html
В РОАД оценили последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов
В РОАД оценили последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов - РИА Новости, 16.04.2025
В РОАД оценили последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов
Потенциальный уход некоторых брендов китайских автомобилей из России не является проблемой для рынка - это следствие отсутствия у них продаж, заявил журналистам РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:54:00+03:00
2025-04-16T15:54:00+03:00
экономика
авто
россия
российские автомобильные дилеры
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Потенциальный уход некоторых брендов китайских автомобилей из России не является проблемой для рынка - это следствие отсутствия у них продаж, заявил журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на российских автодилеров и аналитиков сообщила о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов. В их числе упоминались Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG. "На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются - часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет", - сказал Подщеколдин, отвечая на вопрос РИА Новости о последствиях ухода некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка. Президент РОАД отметил, что представленных сегодня в России официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей достаточно для имеющихся объемов продаж. "Надо, чтобы он (рынок ред.) стал дальше понятным и, понимаете, прогнозируемым", - добавил Подщеколдин. По его словам, единственной проблемой, вызванной уходом упомянутых брендов, станет невозможность владельцев таких машин официально обслуживать их и покупать запчасти. Для избежания подобных ситуаций компании, начинающие продажи в России, нужно обязать открывать склады запчастей и центры сервисного обслуживания, подчеркнул он.
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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры
Экономика, Авто, Россия, Российские автомобильные дилеры
В РОАД оценили последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов

РОАД: уход некоторых китайских брендов из России не является проблемой для рынка

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Потенциальный уход некоторых брендов китайских автомобилей из России не является проблемой для рынка - это следствие отсутствия у них продаж, заявил журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на российских автодилеров и аналитиков сообщила о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов. В их числе упоминались Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG.
"На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются - часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет", - сказал Подщеколдин, отвечая на вопрос РИА Новости о последствиях ухода некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка.
Президент РОАД отметил, что представленных сегодня в России официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей достаточно для имеющихся объемов продаж. "Надо, чтобы он (рынок ред.) стал дальше понятным и, понимаете, прогнозируемым", - добавил Подщеколдин.
По его словам, единственной проблемой, вызванной уходом упомянутых брендов, станет невозможность владельцев таких машин официально обслуживать их и покупать запчасти. Для избежания подобных ситуаций компании, начинающие продажи в России, нужно обязать открывать склады запчастей и центры сервисного обслуживания, подчеркнул он.
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД
23 января, 15:55
 
ЭкономикаАвтоРоссияРоссийские автомобильные дилеры
 
 
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