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В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 16.04.2025 (обновлено: 12:26 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ugledar-2011492342.html
В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель
В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель - РИА Новости, 16.04.2025
В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель
Украина привлекала к боевым действиям в Угледаре наемников из арабских стран, рассказал РИА Новости житель города по имени Виктор. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:48:00+03:00
2025-04-16T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
угледар
украина
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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УГЛЕДАР (ДНР), 16 апр — РИА Новости. Украина привлекала к боевым действиям в Угледаре наемников из арабских стран, рассказал РИА Новости житель города по имени Виктор. "Арабов видел здесь. Да, арабы были в 2023 году. Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что кто его знает, что там в голове. И тут дрон только раз — с 51-го дома полетел, они как кинулись под дерево с вот такими глазами и по-арабски: "рылы-мрылы", — сказал он. По словам собеседника агенства, мирные жители понимали военную обстановку лучше иностранных наемников. Российское Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011451765.html
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угледар
украина
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угледар, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Украина, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель

В Угледаре были замечены наемники из арабских стран

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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УГЛЕДАР (ДНР), 16 апр — РИА Новости. Украина привлекала к боевым действиям в Угледаре наемников из арабских стран, рассказал РИА Новости житель города по имени Виктор.
"Арабов видел здесь. Да, арабы были в 2023 году. Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что кто его знает, что там в голове. И тут дрон только раз — с 51-го дома полетел, они как кинулись под дерево с вот такими глазами и по-арабски: "рылы-мрылы", — сказал он.
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Вчера, 20:04
По словам собеседника агенства, мирные жители понимали военную обстановку лучше иностранных наемников.

Российские войска освободили Угледар в начале октября 2024 года. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

Российское Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город
Вчера, 22:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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