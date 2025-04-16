https://ria.ru/20250416/ugledar-2011492342.html
В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель
В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель - РИА Новости, 16.04.2025
В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель
Украина привлекала к боевым действиям в Угледаре наемников из арабских стран, рассказал РИА Новости житель города по имени Виктор. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:48:00+03:00
2025-04-16T05:48:00+03:00
2025-04-16T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
угледар
украина
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
УГЛЕДАР (ДНР), 16 апр — РИА Новости. Украина привлекала к боевым действиям в Угледаре наемников из арабских стран, рассказал РИА Новости житель города по имени Виктор. "Арабов видел здесь. Да, арабы были в 2023 году. Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что кто его знает, что там в голове. И тут дрон только раз — с 51-го дома полетел, они как кинулись под дерево с вот такими глазами и по-арабски: "рылы-мрылы", — сказал он. По словам собеседника агенства, мирные жители понимали военную обстановку лучше иностранных наемников. Российское Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011451765.html
https://ria.ru/20250415/vsu-2011465246.html
угледар
украина
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угледар, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Украина, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Угледаре были замечены наемники-арабы, рассказал местный житель
В Угледаре были замечены наемники из арабских стран