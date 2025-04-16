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Матери из Канска, зарубившей детей, проведут психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 16.04.2025
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09:44 16.04.2025 (обновлено: 11:12 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011510540.html
Матери из Канска, зарубившей детей, проведут психиатрическую экспертизу
Матери из Канска, зарубившей детей, проведут психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 16.04.2025
Матери из Канска, зарубившей детей, проведут психиатрическую экспертизу
Мать из красноярского Канска, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, по-прежнему не в себе, ей начнут проводить психолого-психиатрическую экспертизу, как... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:44:00+03:00
2025-04-16T11:12:00+03:00
происшествия
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мать из красноярского Канска, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, по-прежнему не в себе, ей начнут проводить психолого-психиатрическую экспертизу, как только она окажется в СИЗО, сообщили РИА Новости в региональном СК. "В себя не пришла, по-прежнему неадекватна. Назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. То есть, как только она сейчас окажется в СИЗО, ей начнут ее проводить. Соответственно, после врачи примут решение о лечении", - сказал собеседник. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, ей грозит до 20 лет колонии. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html
канск
красноярский край
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жительница Канска, обвиняемая в убийстве троих детей, на судебном заседании
Красноярский суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в убийстве троих детей, ей окажут психиатрическую помощь.
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РИА Новости
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353
60
происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
Матери из Канска, зарубившей детей, проведут психиатрическую экспертизу

СК: зарубившей детей матери из Канска проведут психиатрическую экспертизу в СИЗО

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияОбвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска
Обвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Обвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска
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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мать из красноярского Канска, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, по-прежнему не в себе, ей начнут проводить психолого-психиатрическую экспертизу, как только она окажется в СИЗО, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"В себя не пришла, по-прежнему неадекватна. Назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. То есть, как только она сейчас окажется в СИЗО, ей начнут ее проводить. Соответственно, после врачи примут решение о лечении", - сказал собеседник.
В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске
09:32
 
ПроисшествияКанскКрасноярский край
 
 
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