https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011500402.html

Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей

Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей - РИА Новости, 16.04.2025

Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей

Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца обвиняемую в убийстве троих своих детей мать из Канска, в СИЗО ей окажут психиатрическую помощь,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:48:00+03:00

2025-04-16T08:48:00+03:00

2025-04-16T11:19:00+03:00

происшествия

канск

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011502413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64f06870dea918c68725ba4153d234d2.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца обвиняемую в убийстве троих своих детей мать из Канска, в СИЗО ей окажут психиатрическую помощь, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре."Сегодня с учетом позиции прокурора Центральный суд заключил женщину под стражу на 2 месяца… Подозреваемая будет содержаться в СИЗО до 14 июня 2025 года. Там ей будет оказано психиатрическое лечение", - сказали в ведомстве.В прокуратуре считают, что девушка представляет опасность для окружающих, может повлиять на свидетелей, которые являются ее родственниками и знакомыми, а также скрыться от следствия и суда. Сама женщина в суде пояснила, что помнит события того дня, попросила суд простить ее за убийство, с ходатайством об аресте согласилась.В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html

канск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Канска, обвиняемая в убийстве троих детей, на судебном заседании Красноярский суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в убийстве троих детей, ей окажут психиатрическую помощь. 2025-04-16T08:48 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, канск, красноярский край