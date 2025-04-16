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Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей - РИА Новости, 16.04.2025
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08:48 16.04.2025 (обновлено: 11:19 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011500402.html
Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей
Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей - РИА Новости, 16.04.2025
Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей
Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца обвиняемую в убийстве троих своих детей мать из Канска, в СИЗО ей окажут психиатрическую помощь,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:48:00+03:00
2025-04-16T11:19:00+03:00
происшествия
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца обвиняемую в убийстве троих своих детей мать из Канска, в СИЗО ей окажут психиатрическую помощь, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре."Сегодня с учетом позиции прокурора Центральный суд заключил женщину под стражу на 2 месяца… Подозреваемая будет содержаться в СИЗО до 14 июня 2025 года. Там ей будет оказано психиатрическое лечение", - сказали в ведомстве.В прокуратуре считают, что девушка представляет опасность для окружающих, может повлиять на свидетелей, которые являются ее родственниками и знакомыми, а также скрыться от следствия и суда. Сама женщина в суде пояснила, что помнит события того дня, попросила суд простить ее за убийство, с ходатайством об аресте согласилась.В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html
канск
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Жительница Канска, обвиняемая в убийстве троих детей, на судебном заседании
Красноярский суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в убийстве троих детей, ей окажут психиатрическую помощь.
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60
353
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происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
Суд арестовал мать из Канска, зарубившую топором троих детей

Прокуратура: суд на 2 месяца арестовал убившую трёх своих детей мать из Канска

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КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца обвиняемую в убийстве троих своих детей мать из Канска, в СИЗО ей окажут психиатрическую помощь, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
«
"Сегодня с учетом позиции прокурора Центральный суд заключил женщину под стражу на 2 месяца… Подозреваемая будет содержаться в СИЗО до 14 июня 2025 года. Там ей будет оказано психиатрическое лечение", - сказали в ведомстве.
В прокуратуре считают, что девушка представляет опасность для окружающих, может повлиять на свидетелей, которые являются ее родственниками и знакомыми, а также скрыться от следствия и суда. Сама женщина в суде пояснила, что помнит события того дня, попросила суд простить ее за убийство, с ходатайством об аресте согласилась.
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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ПроисшествияКанскКрасноярский край
 
 
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