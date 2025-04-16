https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011500039.html

Женщина, подозреваемая в убийстве детей в Канске, полностью признала вину

Женщина, подозреваемая в убийстве детей в Канске, полностью признала вину - РИА Новости, 16.04.2025

Женщина, подозреваемая в убийстве детей в Канске, полностью признала вину

Мать, зарубившая топором своих детей в Канске, признала вину, сообщили РИА Новости в региональном СК. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:42:00+03:00

2025-04-16T08:42:00+03:00

2025-04-16T11:21:00+03:00

происшествия

канск

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Мать, зарубившая топором своих детей в Канске, признала вину, сообщили РИА Новости в региональном СК."Она признала ранее вину в ходе допроса, и полностью признает вину на суде", — сказал собеседник агентства.На допросе 29-летняя женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Центральный районный суд Красноярска арестовал обвиняемую на два месяца, в СИЗО ей окажут психиатрическую помощь.В прокуратуре считают, что девушка представляет опасность для окружающих, может повлиять на свидетелей, которые являются ее родственниками и знакомыми, а также скрыться от следствия и суда. Сама женщина в суде пояснила, что помнит события того дня, попросила простить ее за убийство, с ходатайством об аресте согласилась.По данным СК, в частном доме на улице Герцена в Канске нашли троих погибших детей — четырехлетнюю девочку и мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против их матери возбудили дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре заявили, что многодетная семья с октября состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать — домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей поставили диагноз "параноидальная шизофрения". С 2019 года она состоит на учете в психдиспансере.Также возбуждено дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html

https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html

канск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Канска, обвиняемая в убийстве троих детей, на судебном заседании Красноярский суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в убийстве троих детей, ей окажут психиатрическую помощь. 2025-04-16T08:42 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край