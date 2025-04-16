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Женщина, подозреваемая в убийстве детей в Канске, полностью признала вину - РИА Новости, 16.04.2025
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08:42 16.04.2025 (обновлено: 11:21 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011500039.html
Женщина, подозреваемая в убийстве детей в Канске, полностью признала вину
Женщина, подозреваемая в убийстве детей в Канске, полностью признала вину - РИА Новости, 16.04.2025
Женщина, подозреваемая в убийстве детей в Канске, полностью признала вину
Мать, зарубившая топором своих детей в Канске, признала вину, сообщили РИА Новости в региональном СК. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:42:00+03:00
2025-04-16T11:21:00+03:00
происшествия
канск
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Мать, зарубившая топором своих детей в Канске, признала вину, сообщили РИА Новости в региональном СК."Она признала ранее вину в ходе допроса, и полностью признает вину на суде", — сказал собеседник агентства.На допросе 29-летняя женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Центральный районный суд Красноярска арестовал обвиняемую на два месяца, в СИЗО ей окажут психиатрическую помощь.В прокуратуре считают, что девушка представляет опасность для окружающих, может повлиять на свидетелей, которые являются ее родственниками и знакомыми, а также скрыться от следствия и суда. Сама женщина в суде пояснила, что помнит события того дня, попросила простить ее за убийство, с ходатайством об аресте согласилась.По данным СК, в частном доме на улице Герцена в Канске нашли троих погибших детей — четырехлетнюю девочку и мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против их матери возбудили дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре заявили, что многодетная семья с октября состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать — домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей поставили диагноз "параноидальная шизофрения". С 2019 года она состоит на учете в психдиспансере.Также возбуждено дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html
https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Жительница Канска, обвиняемая в убийстве троих детей, на судебном заседании
Красноярский суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в убийстве троих детей, ей окажут психиатрическую помощь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край
Происшествия, Канск, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край
Женщина, подозреваемая в убийстве детей в Канске, полностью признала вину

СК: зарубившая своих детей в красноярском Канске мать полностью признала вину

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КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Мать, зарубившая топором своих детей в Канске, признала вину, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"Она признала ранее вину в ходе допроса, и полностью признает вину на суде", — сказал собеседник агентства.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияОбвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска
Обвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Обвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска
На допросе 29-летняя женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Центральный районный суд Красноярска арестовал обвиняемую на два месяца, в СИЗО ей окажут психиатрическую помощь.
В прокуратуре считают, что девушка представляет опасность для окружающих, может повлиять на свидетелей, которые являются ее родственниками и знакомыми, а также скрыться от следствия и суда. Сама женщина в суде пояснила, что помнит события того дня, попросила простить ее за убийство, с ходатайством об аресте согласилась.
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЖенщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске
По данным СК, в частном доме на улице Герцена в Канске нашли троих погибших детей — четырехлетнюю девочку и мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против их матери возбудили дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре заявили, что многодетная семья с октября состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив.
Место убийства детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства
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Мать — домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей поставили диагноз "параноидальная шизофрения". С 2019 года она состоит на учете в психдиспансере.
Также возбуждено дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
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ПроисшествияКанскСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский край
 
 
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