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Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве - РИА Новости, 16.04.2025
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14:28 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/tsyper-2011574793.html
Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве
Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве - РИА Новости, 16.04.2025
Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве
Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве, сообщили в пресс-службе Rambler. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:28:00+03:00
2025-04-16T14:28:00+03:00
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Исполнительный директор по медиа Rambler&amp;Co Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве, сообщили в пресс-службе Rambler. "Пятнадцатого апреля 2025 года на заседании Общественного совета при Россотрудничестве на должность председателя избран исполнительный директор по медиа Rambler&amp;Co Андрей Цыпер. Игорь Чайка, возглавлявший Общественный совет с 2021 по 2025 гг., назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сохранит статус почетного президента совета", - говорится в сообщении. Уточняется, что Общественный совет при Россотрудничестве обеспечивает учет интересов граждан России при реализации государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Его задачи включают общественный контроль за деятельностью Россотрудничества, а также экспертно-методическую поддержку с учетом позиции гражданского общества. "Для меня большая честь возглавить Общественный совет при Россотрудничестве, благодарю за оказанное доверие. Деятельность Россотрудничества в нынешних обстоятельствах как никогда актуальна и важна, со своей стороны я приложу все необходимые усилия для эффективной реализации поставленных задач", - приводит пресс-служба слова Цыпера. На повестке дня с новым председателем Цыпером Совет обсудил подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перспективы работы Русских домов за рубежом и другие вопросы в сфере международного сотрудничества. Андрей Цыпер присоединился к команде Rambler&amp;Co в 2013 году. В марте 2018 назначен на должность исполнительного директора по медиа Rambler&amp;Co. В его обязанности входит управление бизнесом и стратегическое развитие таких изданий, как "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат" и других медиаактивов.
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РИА Новости
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4.7
96
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Цыпер
Андрей Цыпер - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве, сообщили в пресс-службе Rambler.
"Пятнадцатого апреля 2025 года на заседании Общественного совета при Россотрудничестве на должность председателя избран исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. Игорь Чайка, возглавлявший Общественный совет с 2021 по 2025 гг., назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сохранит статус почетного президента совета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Общественный совет при Россотрудничестве обеспечивает учет интересов граждан России при реализации государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Его задачи включают общественный контроль за деятельностью Россотрудничества, а также экспертно-методическую поддержку с учетом позиции гражданского общества.
«
"Для меня большая честь возглавить Общественный совет при Россотрудничестве, благодарю за оказанное доверие. Деятельность Россотрудничества в нынешних обстоятельствах как никогда актуальна и важна, со своей стороны я приложу все необходимые усилия для эффективной реализации поставленных задач", - приводит пресс-служба слова Цыпера.
На повестке дня с новым председателем Цыпером Совет обсудил подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перспективы работы Русских домов за рубежом и другие вопросы в сфере международного сотрудничества.
Андрей Цыпер присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году. В марте 2018 назначен на должность исполнительного директора по медиа Rambler&Co. В его обязанности входит управление бизнесом и стратегическое развитие таких изданий, как "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат" и других медиаактивов.
 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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