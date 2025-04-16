https://ria.ru/20250416/tsivilev-2011648679.html

Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей

Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей - РИА Новости, 16.04.2025

Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей

Энергетическая стратегия до 2050 года отмечает необходимость модернизации всех электросетевых объектов, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:06:00+03:00

2025-04-16T18:06:00+03:00

2025-04-16T18:06:00+03:00

экономика

россия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

технологии

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Энергетическая стратегия до 2050 года отмечает необходимость модернизации всех электросетевых объектов, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия-24". "Цель стратегии – ответить на главные вызовы, которые сейчас стоят перед нашей Россией и вообще перед всем мировым сообществом. <…> Вызовы, связанные с санкциями, с энергопереходом, с технологическим суверенитетом, со сложностями увеличения стоимости добычи – все эти вызовы были детально отражены в нашей энергетической стратегии", – отметил министр. Министерство энергетики выполняет роль квалифицированного заказчика для всего топливно-энергетического комплекса России, подчеркнул Цивилев. "Мы прекрасно понимаем, что нам надо, к какому году построить и где построить. Мы формируем на основе этого заказ для многих отраслей экономики. Один заказ, конечно, для министерства промышленности, потому что для этого надо очень много произвести нам конкретного оборудования к конкретному времени и доставить его в конкретную точку. <…> Очень серьезный заказ у нас идет для министерства науки, Высшей школы и для министерства просвещения", - подчеркнул глава министерства. Энергетическая стратегия определяет детальный перечень технологий, оборудования, материалов и специализированного программного обеспечения, востребованного организациями топливно-энергетического комплекса РФ, создание или локализация производства которых необходимы на территории России до 2050 года. План мероприятий по реализации стратегии будет подготовлен Минэнерго и представлен в правительство в течение шести месяцев. Именно план или дорожная карта реализации стратегии будут содержать реперные точки реализации положений стратегического документа.

https://ria.ru/20250408/novikom-2010087082.html

https://realty.ria.ru/20250314/minenergo-2004935430.html

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экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), технологии