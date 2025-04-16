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Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей - РИА Новости, 16.04.2025
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18:06 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/tsivilev-2011648679.html
Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей
Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей - РИА Новости, 16.04.2025
Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей
Энергетическая стратегия до 2050 года отмечает необходимость модернизации всех электросетевых объектов, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:06:00+03:00
2025-04-16T18:06:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
технологии
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Энергетическая стратегия до 2050 года отмечает необходимость модернизации всех электросетевых объектов, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия-24". "Цель стратегии – ответить на главные вызовы, которые сейчас стоят перед нашей Россией и вообще перед всем мировым сообществом. &lt;…&gt; Вызовы, связанные с санкциями, с энергопереходом, с технологическим суверенитетом, со сложностями увеличения стоимости добычи – все эти вызовы были детально отражены в нашей энергетической стратегии", – отметил министр. Министерство энергетики выполняет роль квалифицированного заказчика для всего топливно-энергетического комплекса России, подчеркнул Цивилев. "Мы прекрасно понимаем, что нам надо, к какому году построить и где построить. Мы формируем на основе этого заказ для многих отраслей экономики. Один заказ, конечно, для министерства промышленности, потому что для этого надо очень много произвести нам конкретного оборудования к конкретному времени и доставить его в конкретную точку. &lt;…&gt; Очень серьезный заказ у нас идет для министерства науки, Высшей школы и для министерства просвещения", - подчеркнул глава министерства. Энергетическая стратегия определяет детальный перечень технологий, оборудования, материалов и специализированного программного обеспечения, востребованного организациями топливно-энергетического комплекса РФ, создание или локализация производства которых необходимы на территории России до 2050 года. План мероприятий по реализации стратегии будет подготовлен Минэнерго и представлен в правительство в течение шести месяцев. Именно план или дорожная карта реализации стратегии будут содержать реперные точки реализации положений стратегического документа.
https://ria.ru/20250408/novikom-2010087082.html
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экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), технологии
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Технологии
Цивилев: энергетическая стратегия РФ подразумевает обновление электросетей

Цивилев: энергетическая стратегия России отмечает модернизацию электросетей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Сергей Цивилев
Министр энергетики Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр энергетики Сергей Цивилев
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Энергетическая стратегия до 2050 года отмечает необходимость модернизации всех электросетевых объектов, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия-24".
"Цель стратегии – ответить на главные вызовы, которые сейчас стоят перед нашей Россией и вообще перед всем мировым сообществом. <…> Вызовы, связанные с санкциями, с энергопереходом, с технологическим суверенитетом, со сложностями увеличения стоимости добычи – все эти вызовы были детально отражены в нашей энергетической стратегии", – отметил министр.
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Министерство энергетики выполняет роль квалифицированного заказчика для всего топливно-энергетического комплекса России, подчеркнул Цивилев.
"Мы прекрасно понимаем, что нам надо, к какому году построить и где построить. Мы формируем на основе этого заказ для многих отраслей экономики. Один заказ, конечно, для министерства промышленности, потому что для этого надо очень много произвести нам конкретного оборудования к конкретному времени и доставить его в конкретную точку. <…> Очень серьезный заказ у нас идет для министерства науки, Высшей школы и для министерства просвещения", - подчеркнул глава министерства.
Энергетическая стратегия определяет детальный перечень технологий, оборудования, материалов и специализированного программного обеспечения, востребованного организациями топливно-энергетического комплекса РФ, создание или локализация производства которых необходимы на территории России до 2050 года.
План мероприятий по реализации стратегии будет подготовлен Минэнерго и представлен в правительство в течение шести месяцев. Именно план или дорожная карта реализации стратегии будут содержать реперные точки реализации положений стратегического документа.
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ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Технологии
 
 
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