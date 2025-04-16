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Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 16.04.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР, противник потерял более 350... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:32:00+03:00
2025-04-16T13:32:00+03:00
2025-04-16T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР, противник потерял более 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Ульяновка, Разино, Коптево, Алексеевка, Зверево, Успеновка, Котлино, Красноармейск, Шевченко, Димитров, Гродовка и Миролюбовка в Донецкой Народной Республике."Противник потерял более 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станции радиоэлектронной разведки "Пластун" и радиоэлектронной борьбы "Нота", а также радиолокационная станция Airfence финского производства", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250415/tanki-2011345418.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексеевка
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
МО РФ: подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО