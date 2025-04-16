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Уровень пошлин Трампа оказался выше ожидаемого, заявил Пауэлл
Уровень пошлин Трампа оказался выше ожидаемого, заявил Пауэлл - РИА Новости, 16.04.2025
Уровень пошлин Трампа оказался выше ожидаемого, заявил Пауэлл
Уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:23:00+03:00
2025-04-16T21:23:00+03:00
2025-04-16T21:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики, сказал глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. "Уровень объявленного на данный момент повышения тарифов значительно выше, чем ожидалось, и то же самое, вероятно, будет с экономическими последствиями, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост", - заявил Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго. Пауэлл отметил, что администрация проводит значительные изменения в торговой политике. "Последствия этого, вероятно, отдалят нас от достижения наших целей. Таким образом, безработица, вероятно, будет расти по мере замедления экономического роста", - сказал он.
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сша, чикаго, джером пауэлл, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Чикаго, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Уровень пошлин Трампа оказался выше ожидаемого, заявил Пауэлл
Глава ФРС США Пауэлл: уровень пошлин Трампа оказался выше, чем ожидалось