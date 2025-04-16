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"Убрать отсюда": Трамп резко ответил Байдену после критики - РИА Новости, 16.04.2025
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19:01 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/tramp-2011663089.html
"Убрать отсюда": Трамп резко ответил Байдену после критики
"Убрать отсюда": Трамп резко ответил Байдену после критики - РИА Новости, 16.04.2025
"Убрать отсюда": Трамп резко ответил Байдену после критики
Американский лидер Дональд Трамп ответил в соцсети Truth Social на критику бывшего главы Белого дома Джо Байдена, назвав его худшим президентом США. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:01:00+03:00
2025-04-16T19:01:00+03:00
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп ответил в соцсети Truth Social на критику бывшего главы Белого дома Джо Байдена, назвав его худшим президентом США."Сонный Джо Байден — худший президент в истории США", — написал он.По словам Трампа, Байден позволил миллионам преступников проникнуть в страну через незащищенную государственную границу."Моя работа — убрать отсюда этих убийц и головорезов. Именно для этого меня и избрали", — заявил президент.В среду Байден впервые с момента ухода с поста выступил с публичной речью, раскритиковав действующую администрацию в области социального обеспечения.При этом, по информации телеканала CNN, многие демократы хотели бы, чтобы бывший президент США воздержался от публичных выступлений, считая, что сейчас он скорее представляет обузу для потерявшей власть Демократической партии, ведь свой срок он закончил с рекордно низкими рейтингами.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
"Убрать отсюда": Трамп резко ответил Байдену после критики

Трамп ответил на критику Байдена, назвав его худшим президентом США

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп ответил в соцсети Truth Social на критику бывшего главы Белого дома Джо Байдена, назвав его худшим президентом США.
«
"Сонный Джо Байден — худший президент в истории США", — написал он.
По словам Трампа, Байден позволил миллионам преступников проникнуть в страну через незащищенную государственную границу.
"Моя работа — убрать отсюда этих убийц и головорезов. Именно для этого меня и избрали", — заявил президент.
В среду Байден впервые с момента ухода с поста выступил с публичной речью, раскритиковав действующую администрацию в области социального обеспечения.
При этом, по информации телеканала CNN, многие демократы хотели бы, чтобы бывший президент США воздержался от публичных выступлений, считая, что сейчас он скорее представляет обузу для потерявшей власть Демократической партии, ведь свой срок он закончил с рекордно низкими рейтингами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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