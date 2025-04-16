https://ria.ru/20250416/tramp-2011583933.html

WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции

WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции - РИА Новости, 16.04.2025

WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции

Президент США Дональда Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:01:00+03:00

2025-04-16T15:01:00+03:00

2025-04-16T15:02:00+03:00

в мире

сша

флорида

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5f28ffab76ac173184a7c0dfd1311c6f.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной президентской резиденции наподобие своего поместья Мар-а-Лаго, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и людей, побывавших в обеих резиденциях. "Столяр-краснодеревщик из южной Флориды Джон Икарт, работавший над проектами в Мар-а-Лаго, помог отделать овальный кабинет золотом, изготовленным на заказ, включая позолоченную резьбу для каминной полки и лепнину... Те, кто бывал в Мар-а-Лаго, говорят, что позолота в Белом доме очень похожа на оформление поместья", - пишет издание. В частности, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках, в результате чего уже готовые на тот момент белые рамки пришлось переделывать. Трамп также лично проконтролировал установку резных золотых фигур на каминной полке в овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. При администрации бывшего президента Джо Байдена каминную полку украшали растения. Кроме того, посетители отметили, что над дверью, ведущей в Белый дом из колоннады в западном крыле здания, теперь прикреплен семейный герб Трампа. На столиках в комнатах здания разложены золотые подставки для стаканов с фамилией президента, а стол в личной столовой рядом с овальным кабинетом украшен золотым орнаментом. Президент также предпринял ряд перестановок на прилегающей к зданию территории. Так, уже в день переезда Трамп распорядился начать создание веранды в розовом саду, где он мог бы обедать и принимать гостей. Президент хочет завершить установку веранды к лету, отмечает издание.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008312098.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден