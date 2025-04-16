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WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции - РИА Новости, 16.04.2025
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15:01 16.04.2025 (обновлено: 15:02 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/tramp-2011583933.html
WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции
WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции - РИА Новости, 16.04.2025
WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции
Президент США Дональда Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:01:00+03:00
2025-04-16T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной президентской резиденции наподобие своего поместья Мар-а-Лаго, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и людей, побывавших в обеих резиденциях. "Столяр-краснодеревщик из южной Флориды Джон Икарт, работавший над проектами в Мар-а-Лаго, помог отделать овальный кабинет золотом, изготовленным на заказ, включая позолоченную резьбу для каминной полки и лепнину... Те, кто бывал в Мар-а-Лаго, говорят, что позолота в Белом доме очень похожа на оформление поместья", - пишет издание. В частности, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках, в результате чего уже готовые на тот момент белые рамки пришлось переделывать. Трамп также лично проконтролировал установку резных золотых фигур на каминной полке в овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. При администрации бывшего президента Джо Байдена каминную полку украшали растения. Кроме того, посетители отметили, что над дверью, ведущей в Белый дом из колоннады в западном крыле здания, теперь прикреплен семейный герб Трампа. На столиках в комнатах здания разложены золотые подставки для стаканов с фамилией президента, а стол в личной столовой рядом с овальным кабинетом украшен золотым орнаментом. Президент также предпринял ряд перестановок на прилегающей к зданию территории. Так, уже в день переезда Трамп распорядился начать создание веранды в розовом саду, где он мог бы обедать и принимать гостей. Президент хочет завершить установку веранды к лету, отмечает издание.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден
WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции

WSJ: позолота в Белом доме Трампа напоминает поместье Мар-а-Лаго

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной президентской резиденции наподобие своего поместья Мар-а-Лаго, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и людей, побывавших в обеих резиденциях.
"Столяр-краснодеревщик из южной Флориды Джон Икарт, работавший над проектами в Мар-а-Лаго, помог отделать овальный кабинет золотом, изготовленным на заказ, включая позолоченную резьбу для каминной полки и лепнину... Те, кто бывал в Мар-а-Лаго, говорят, что позолота в Белом доме очень похожа на оформление поместья", - пишет издание.
В частности, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках, в результате чего уже готовые на тот момент белые рамки пришлось переделывать. Трамп также лично проконтролировал установку резных золотых фигур на каминной полке в овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. При администрации бывшего президента Джо Байдена каминную полку украшали растения.
Кроме того, посетители отметили, что над дверью, ведущей в Белый дом из колоннады в западном крыле здания, теперь прикреплен семейный герб Трампа. На столиках в комнатах здания разложены золотые подставки для стаканов с фамилией президента, а стол в личной столовой рядом с овальным кабинетом украшен золотым орнаментом.
Президент также предпринял ряд перестановок на прилегающей к зданию территории. Так, уже в день переезда Трамп распорядился начать создание веранды в розовом саду, где он мог бы обедать и принимать гостей. Президент хочет завершить установку веранды к лету, отмечает издание.
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В миреСШАФлоридаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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