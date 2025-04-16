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Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам - РИА Новости, 16.04.2025
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06:48 16.04.2025 (обновлено: 12:04 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html
Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам
Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам - РИА Новости, 16.04.2025
Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам
США получают значительную выгоду от пошлин, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:48:00+03:00
2025-04-16T12:04:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на импорт
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США получают значительную выгоду от пошлин, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", — написал президент.В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53 процента американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90 процентов негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70 процентов жителей Штатов раскритиковали стоимость бензина и энергии, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70 процентов американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб местным производителям.Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
https://ria.ru/20250416/tramp-2011483966.html
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сша, введение трампом пошлин на импорт, китай, дональд трамп
США, Введение Трампом пошлин на импорт, Китай, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам

Трамп: США получают рекордные суммы из-за пошлин, инфляция и цены снижаются

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США получают значительную выгоду от пошлин, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", — написал президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США
01:35
В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53 процента американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90 процентов негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70 процентов жителей Штатов раскритиковали стоимость бензина и энергии, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70 процентов американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб местным производителям.
Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Вчера, 20:57
 
СШАВведение Трампом пошлин на импортКитайДональд Трамп
 
 
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