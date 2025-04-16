Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам
Трамп: США получают рекордные суммы из-за пошлин, инфляция и цены снижаются
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США получают значительную выгоду от пошлин, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", — написал президент.
В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53 процента американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90 процентов негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70 процентов жителей Штатов раскритиковали стоимость бензина и энергии, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70 процентов американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб местным производителям.
Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.