https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html

Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам

Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам - РИА Новости, 16.04.2025

Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам

США получают значительную выгоду от пошлин, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T06:48:00+03:00

2025-04-16T06:48:00+03:00

2025-04-16T12:04:00+03:00

сша

введение трампом пошлин на импорт

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дональд трамп

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США получают значительную выгоду от пошлин, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", — написал президент.В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53 процента американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90 процентов негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70 процентов жителей Штатов раскритиковали стоимость бензина и энергии, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70 процентов американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб местным производителям.Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.

https://ria.ru/20250416/tramp-2011483966.html

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сша

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сша, введение трампом пошлин на импорт, китай, дональд трамп