https://ria.ru/20250416/tramp-2011483966.html

Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США

Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США - РИА Новости, 16.04.2025

Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США

Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T01:35:00+03:00

2025-04-16T01:35:00+03:00

2025-04-16T01:41:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, угрозу национальной безопасности, соответствующий указ опубликовал Белый дом. "В свете вышеуказанных рисков и реалий необходимо провести расследование... для определения того, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов и их производных продуктов угрозу национальной безопасности", — говорится в указе.Белый дом планирует провести "анализ искажающих эффектов хищнических экономических, ценовых и рыночных стратегий и практик манипуляции", якобы практикуемых зарубежными странами, которые экспортируют данные ресурсы в США. Для снижения рисков национальной безопасности и роста добычи данных минералов в стране США могут прибегнуть к пошлинам, говорится в указе.Ранее газета The New York Times сообщила, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности, военных подрядчиков по всему миру, что грозит "значительными последствиями для Соединенных Штатов и других стран".Это произошло после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.

https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011165956.html

https://ria.ru/20250415/yellen-2011288684.html

сша

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт