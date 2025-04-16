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Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США - РИА Новости, 16.04.2025
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01:35 16.04.2025 (обновлено: 01:41 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/tramp-2011483966.html
Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США
Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США - РИА Новости, 16.04.2025
Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США
Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T01:35:00+03:00
2025-04-16T01:41:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, угрозу национальной безопасности, соответствующий указ опубликовал Белый дом. &quot;В свете вышеуказанных рисков и реалий необходимо провести расследование... для определения того, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов и их производных продуктов угрозу национальной безопасности&quot;, — говорится в указе.Белый дом планирует провести "анализ искажающих эффектов хищнических экономических, ценовых и рыночных стратегий и практик манипуляции", якобы практикуемых зарубежными странами, которые экспортируют данные ресурсы в США. Для снижения рисков национальной безопасности и роста добычи данных минералов в стране США могут прибегнуть к пошлинам, говорится в указе.Ранее газета The New York Times сообщила, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности, военных подрядчиков по всему миру, что грозит "значительными последствиями для Соединенных Штатов и других стран".Это произошло после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.
https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США

Трамп поручил выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу безопасности США

© AP Photo / PoolДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, угрозу национальной безопасности, соответствующий указ опубликовал Белый дом.
«

"В свете вышеуказанных рисков и реалий необходимо провести расследование... для определения того, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов и их производных продуктов угрозу национальной безопасности", — говорится в указе.

Белый дом планирует провести "анализ искажающих эффектов хищнических экономических, ценовых и рыночных стратегий и практик манипуляции", якобы практикуемых зарубежными странами, которые экспортируют данные ресурсы в США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам
Вчера, 19:22
Для снижения рисков национальной безопасности и роста добычи данных минералов в стране США могут прибегнуть к пошлинам, говорится в указе.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности, военных подрядчиков по всему миру, что грозит "значительными последствиями для Соединенных Штатов и других стран".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе
14 апреля, 14:55
Это произошло после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Экс-глава Минфина США раскритиковала политику пошлин Трампа
Вчера, 08:39
 
СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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