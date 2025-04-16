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Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар - РИА Новости, 16.04.2025
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02:18 16.04.2025 (обновлено: 11:13 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/tovar-2011483071.html
Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар
Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар - РИА Новости, 16.04.2025
Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар
Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:18:00+03:00
2025-04-16T11:13:00+03:00
общество
магазин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.&quot;Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он&quot;, — объяснил эксперт.Если же посетитель специально бросил товар на пол или в стену, убыток придется возместить. Подтвердить факт намеренной порчи помогут камеры видеонаблюдения и показания свидетелей.При отказе посетителя магазина оплачивать умышленно поврежденный товар торговая точка может обратиться в суд, отметил Павлов.
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общество, магазин
Общество, Магазин
Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

Глава ОПИ Павлов: платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупатели в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
«

"Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он", — объяснил эксперт.

Если же посетитель специально бросил товар на пол или в стену, убыток придется возместить. Подтвердить факт намеренной порчи помогут камеры видеонаблюдения и показания свидетелей.
При отказе посетителя магазина оплачивать умышленно поврежденный товар торговая точка может обратиться в суд, отметил Павлов.
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