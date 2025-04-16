https://ria.ru/20250416/tovar-2011483071.html
Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар
Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар - РИА Новости, 16.04.2025
Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар
Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:18:00+03:00
2025-04-16T02:18:00+03:00
2025-04-16T11:13:00+03:00
общество
магазин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788663227_0:79:2691:1594_1920x0_80_0_0_f743cf1874d7f796a8e9193615268b50.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов."Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он", — объяснил эксперт.Если же посетитель специально бросил товар на пол или в стену, убыток придется возместить. Подтвердить факт намеренной порчи помогут камеры видеонаблюдения и показания свидетелей.При отказе посетителя магазина оплачивать умышленно поврежденный товар торговая точка может обратиться в суд, отметил Павлов.
https://ria.ru/20250226/cheki-2001610292.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788663227_0:19:2691:2038_1920x0_80_0_0_2cc4d6ca5134f1c608230c8fa10948cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магазин
Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар
Глава ОПИ Павлов: платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно