https://ria.ru/20250416/tovar-2011483071.html

Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар - РИА Новости, 16.04.2025

Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T02:18:00+03:00

2025-04-16T02:18:00+03:00

2025-04-16T11:13:00+03:00

общество

магазин

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов."Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он", — объяснил эксперт.Если же посетитель специально бросил товар на пол или в стену, убыток придется возместить. Подтвердить факт намеренной порчи помогут камеры видеонаблюдения и показания свидетелей.При отказе посетителя магазина оплачивать умышленно поврежденный товар торговая точка может обратиться в суд, отметил Павлов.

https://ria.ru/20250226/cheki-2001610292.html

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2025

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общество, магазин