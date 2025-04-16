https://ria.ru/20250416/tishkovets-2011496411.html

Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду

Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду - РИА Новости, 16.04.2025

Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду

Солнечная погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 21 градуса, что соответствует климатическим показателям мая-начала июня, сообщил РИА... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:40:00+03:00

2025-04-16T07:40:00+03:00

2025-04-16T07:40:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 21 градуса, что соответствует климатическим показателям мая-начала июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня в столичном регионе на фоне повышенного атмосферного давления сохранится солнечная и сухая погода… Температура воздуха в Москве: плюс 18 - плюс 21 градус, по области: плюс 17 - плюс 22 градуса тепла, а это климатические показатели конца мая-начала июня", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью в один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление стабильно, барометры покажут 758 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250415/vilfand-2011277961.html

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общество, москва, евгений тишковец