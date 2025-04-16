https://ria.ru/20250416/tishkovets-2011496411.html
Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду
Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду - РИА Новости, 16.04.2025
Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду
Солнечная погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 21 градуса, что соответствует климатическим показателям мая-начала июня, сообщил РИА... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:40:00+03:00
2025-04-16T07:40:00+03:00
2025-04-16T07:40:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918646683_189:445:2073:1505_1920x0_80_0_0_244f7b3ce4c524d348baa5a290573b99.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 21 градуса, что соответствует климатическим показателям мая-начала июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня в столичном регионе на фоне повышенного атмосферного давления сохранится солнечная и сухая погода… Температура воздуха в Москве: плюс 18 - плюс 21 градус, по области: плюс 17 - плюс 22 градуса тепла, а это климатические показатели конца мая-начала июня", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью в один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление стабильно, барометры покажут 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250415/vilfand-2011277961.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918646683_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_77953a92c2df123dcb35b96af4442cf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Тишковец спрогнозировал солнечную погоду в Москве в среду
Тишковец: в Москве ожидается солнечная погода, воздух прогреется до плюс 21