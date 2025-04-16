https://ria.ru/20250416/tesla-2011494084.html

СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа

СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа

Американская компания Tesla не может закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T06:29:00+03:00

2025-04-16T06:29:00+03:00

2025-04-16T06:29:00+03:00

экономика

китай

сша

дональд трамп

tesla motors

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010865747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d93a2246c54830241591a87995ce9d6.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американская компания Tesla не может закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. "Планы Tesla по импорту комплектующих для Cybercab и грузовых электромобилей Semi в США были отложены на фоне того, как президент Дональда Трамп поднял пошлины на китайские товары в торговой войне", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. По словам источника агентства, после ввода 34-процентных пошлин Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, однако после объявления о более высоких пошлинах компания была вынуждена приостановить планы о поставках. Как отмечает Рейтер, этот шаг может поставить под угрозу планы компании по массовому производству Cybercab и Semi. Согласно собеседнику агентства, целью компании было начать производство обеих моделей в октябре текущего года. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.

https://ria.ru/20250411/tarify-2010561860.html

https://ria.ru/20250408/mask-2009931414.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, сша, дональд трамп, tesla motors, введение трампом пошлин на импорт