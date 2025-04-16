Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/tesla-2011494084.html
СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа
СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа
Американская компания Tesla не может закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:29:00+03:00
2025-04-16T06:29:00+03:00
экономика
китай
сша
дональд трамп
tesla motors
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010865747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d93a2246c54830241591a87995ce9d6.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американская компания Tesla не может закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. "Планы Tesla по импорту комплектующих для Cybercab и грузовых электромобилей Semi в США были отложены на фоне того, как президент Дональда Трамп поднял пошлины на китайские товары в торговой войне", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. По словам источника агентства, после ввода 34-процентных пошлин Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, однако после объявления о более высоких пошлинах компания была вынуждена приостановить планы о поставках. Как отмечает Рейтер, этот шаг может поставить под угрозу планы компании по массовому производству Cybercab и Semi. Согласно собеседнику агентства, целью компании было начать производство обеих моделей в октябре текущего года. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
https://ria.ru/20250411/tarify-2010561860.html
https://ria.ru/20250408/mask-2009931414.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010865747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42b99d9a9220d46fd283b177a5d3fa72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, дональд трамп, tesla motors, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Дональд Трамп, Tesla motors, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа

Рейтер: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа

© AP Photo / Andy WongСтанция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Andy Wong
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американская компания Tesla не может закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
"Планы Tesla по импорту комплектующих для Cybercab и грузовых электромобилей Semi в США были отложены на фоне того, как президент Дональда Трамп поднял пошлины на китайские товары в торговой войне", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию
11 апреля, 08:00
По словам источника агентства, после ввода 34-процентных пошлин Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, однако после объявления о более высоких пошлинах компания была вынуждена приостановить планы о поставках. Как отмечает Рейтер, этот шаг может поставить под угрозу планы компании по массовому производству Cybercab и Semi. Согласно собеседнику агентства, целью компании было начать производство обеих моделей в октябре текущего года.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post
8 апреля, 04:26
 
ЭкономикаКитайСШАДональд ТрампTesla motorsВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала