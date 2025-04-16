СМИ: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа
Рейтер: Tesla не может закупать в Китае запчасти для машин из-за пошлин Трампа
© AP Photo / Andy WongСтанция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американская компания Tesla не может закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
"Планы Tesla по импорту комплектующих для Cybercab и грузовых электромобилей Semi в США были отложены на фоне того, как президент Дональда Трамп поднял пошлины на китайские товары в торговой войне", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
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По словам источника агентства, после ввода 34-процентных пошлин Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, однако после объявления о более высоких пошлинах компания была вынуждена приостановить планы о поставках. Как отмечает Рейтер, этот шаг может поставить под угрозу планы компании по массовому производству Cybercab и Semi. Согласно собеседнику агентства, целью компании было начать производство обеих моделей в октябре текущего года.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.