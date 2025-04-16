https://ria.ru/20250416/terrorist-2011648934.html
Воевавшего за ВСУ грузинского наемника внесли в список террористов
Воевавшего за ВСУ грузинского наемника внесли в список террористов - РИА Новости, 16.04.2025
Воевавшего за ВСУ грузинского наемника внесли в список террористов
Грузинский наемник Рати Бурдули*, осужденный за нападение в составе ВФУ на Курскую область, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:07:00+03:00
2025-04-16T18:07:00+03:00
2025-04-16T18:07:00+03:00
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курская область
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Грузинский наемник Рати Бурдули*, осужденный за нападение в составе ВФУ на Курскую область, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Бурдули* Рати, 19.12.1994 г.р. , Грузия", - говорится в перечне. В августе 2024 года Бурдули* в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию РФ. Он совершил преступления против мирного населения в целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщала, что Верховный суд ДНР заочно вынес приговор Бурдули* – 14 лет колонии строгого режима по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По информации ведомства, с марта 2022 по август 2024 года Бурдули* принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения и заработал этим более 2,2 миллиона рублей. В марте Бурдули* повторно осужден в РФ, он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, част 3 статьи 359 УК РФ). Общий срок его наказания - 25 лет. Бурдули* объявлен в международный розыск.*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ria.ru/20250416/naemniki-2011524700.html
https://ria.ru/20250317/naemnik-2005454110.html
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россия, курская область, донецкая народная республика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф
Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Генеральная прокуратура РФ
Воевавшего за ВСУ грузинского наемника внесли в список террористов
Грузинского наемника Бурдули внесли в список террористов и экстремистов