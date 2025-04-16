https://ria.ru/20250416/terrorist-2011648934.html

Воевавшего за ВСУ грузинского наемника внесли в список террористов

Воевавшего за ВСУ грузинского наемника внесли в список террористов - РИА Новости, 16.04.2025

Воевавшего за ВСУ грузинского наемника внесли в список террористов

Грузинский наемник Рати Бурдули*, осужденный за нападение в составе ВФУ на Курскую область, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:07:00+03:00

2025-04-16T18:07:00+03:00

2025-04-16T18:07:00+03:00

россия

курская область

донецкая народная республика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Грузинский наемник Рати Бурдули*, осужденный за нападение в составе ВФУ на Курскую область, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Бурдули* Рати, 19.12.1994 г.р. , Грузия", - говорится в перечне. В августе 2024 года Бурдули* в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию РФ. Он совершил преступления против мирного населения в целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщала, что Верховный суд ДНР заочно вынес приговор Бурдули* – 14 лет колонии строгого режима по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По информации ведомства, с марта 2022 по август 2024 года Бурдули* принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения и заработал этим более 2,2 миллиона рублей. В марте Бурдули* повторно осужден в РФ, он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, част 3 статьи 359 УК РФ). Общий срок его наказания - 25 лет. Бурдули* объявлен в международный розыск.*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ria.ru/20250416/naemniki-2011524700.html

https://ria.ru/20250317/naemnik-2005454110.html

россия

курская область

донецкая народная республика

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россия, курская область, донецкая народная республика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф