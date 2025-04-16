https://ria.ru/20250416/teperatura-2011549016.html

Синоптики пообещали москвичам близкую к рекордной температуру

Синоптики пообещали москвичам близкую к рекордной температуру - РИА Новости, 16.04.2025

Синоптики пообещали москвичам близкую к рекордной температуру

Температура воздуха на выходных в Москве будет выше нормы на 8-9 градусов, она будет близка к рекордным значениям, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:30:00+03:00

2025-04-16T12:30:00+03:00

2025-04-16T12:40:00+03:00

общество

москва

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011141303_0:163:3057:1883_1920x0_80_0_0_0058cba25b36d80e6f6b3046d08b59bd.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Температура воздуха на выходных в Москве будет выше нормы на 8-9 градусов, она будет близка к рекордным значениям, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."К счастью, на предстоящие выходные погода сохранится довольно комфортной, очень теплой, температура воздуха будет на 8-9 градусов выше нормы. Ночи будут по-летнему теплыми. Мы ожидаем, что в ночь на пятницу минимальная температура в Москве будет плюс 8 -плюс 10, по региону плюс 6 - плюс 11. Дневная температура в пятницу плюс 19 - плюс 21, по региону плюс 17 - плюс 22 градуса. Правда, в пятницу местами могут пройти кратковременные дожди, но дожди сейчас в принципе очень нужны, потому что воздух запылен, появляется пыльца от цветущих деревьев, поэтому качество воздуха от дождей должно улучшиться", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что ни в субботу, ни в воскресенье осадков в Москве не ожидается. Ночи станут еще более теплыми, в пределах плюс 11 - плюс 13 градусов в Москве, а дневная температура в субботу и воскресенье составит плюс 21 - плюс 23 градуса, то есть, температура воздуха в эти дни будет близка к рекордно высоким значениям, которые составляют плюс 22 - плюс 24 градуса. Ветер на выходных будет дуть юго-западный, умеренный, приятный и теплый."Понедельник еще будет довольно теплым, но уже местами будут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы останется еще такой же высокой, как и накануне, плюс 11 - плюс 13 градусов. Дневная температура в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. Затем температура воздуха начнет понижаться, атмосферное давление будет падать, поэтому характер погоды начнет меняться. Температура воздуха на следующей неделе еще останется довольно комфортной, где-то в пределах плюс 15 - плюс 17 градусов, ночная температура станет не столь высокой, но в любом случае она еще будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса", - добавила Позднякова.Она подчеркнула, что в конце следующей недели температура может вернуться к климатической норме из-за осадков."А майские праздники порадуют москвичей, в лучшем случае, нормальной, не жаркой и не холодной, погодой, которая будет соответствовать климату. На это будем надеяться, потому что с такой заблаговременностью сказать точно, какая погода будет на майские праздники, сложно", - уточнила Позднякова.

https://ria.ru/20250416/tishkovets-2011496411.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода