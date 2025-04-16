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Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники в Донбассе - РИА Новости, 16.04.2025
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09:38 16.04.2025 (обновлено: 11:13 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/tekhnika-2011508587.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники в Донбассе
Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники в Донбассе - РИА Новости, 16.04.2025
Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники в Донбассе
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения логистики, живой силы, средств связи и бронетехники ВСУ на донецком и луганском направлениях. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:38:00+03:00
2025-04-16T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения логистики, живой силы, средств связи и бронетехники ВСУ на донецком и луганском направлениях. На кадрах показаны моменты поражения украинского танка Т-64БВ, укрытий ВСУ, средств связи, автомобилей и другой техники. Уточняется, что техника была уничтожена расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение дронами живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении
Операторы FPV-Дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на красноармейском направлении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники в Донбассе

МО показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком и Луганском направлениях

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения логистики, живой силы, средств связи и бронетехники ВСУ на донецком и луганском направлениях.
На кадрах показаны моменты поражения украинского танка Т-64БВ, укрытий ВСУ, средств связи, автомобилей и другой техники.
Уточняется, что техника была уничтожена расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".
Уничтожение дронами центра Рубикон техники ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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