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Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники в Донбассе

Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники в Донбассе - РИА Новости, 16.04.2025

Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники в Донбассе

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения логистики, живой силы, средств связи и бронетехники ВСУ на донецком и луганском направлениях. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:38:00+03:00

2025-04-16T09:38:00+03:00

2025-04-16T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донбасс

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения логистики, живой силы, средств связи и бронетехники ВСУ на донецком и луганском направлениях. На кадрах показаны моменты поражения украинского танка Т-64БВ, укрытий ВСУ, средств связи, автомобилей и другой техники. Уточняется, что техника была уничтожена расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".

https://ria.ru/20250410/minoborony-2010411500.html

донбасс

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Уничтожение дронами живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении Операторы FPV-Дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на красноармейском направлении. 2025-04-16T09:38 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донбасс, вооруженные силы рф