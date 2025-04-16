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"Этим придется воевать с Россией": Киев выдал главную натовскую уязвимость - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 16.04.2025 (обновлено: 08:02 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/tekhnika-2011394531.html
"Этим придется воевать с Россией": Киев выдал главную натовскую уязвимость
"Этим придется воевать с Россией": Киев выдал главную натовскую уязвимость - РИА Новости, 16.04.2025
"Этим придется воевать с Россией": Киев выдал главную натовскую уязвимость
Между немецкими политиками много противоречий, но в одном они сходятся: война с Россией неизбежна. И пока официальные лица сотрясают воздух, называя разные... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:00:00+03:00
2025-04-16T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
вооруженные силы украины
германия
фридрих мерц
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Между немецкими политиками много противоречий, но в одном они сходятся: война с Россией неизбежна. И пока официальные лица сотрясают воздух, называя разные сроки начала конфликта, военные тихонько их одергивают, подсказывая: Германия к такому не готова. О том, как в Берлине собираются решить эту проблему, — в материале РИА Новости.Танки с балкенкройцамиВ конце января в саксонском Деличе около двухсот младших офицеров бундесвера собрались на лекцию. Перед будущим германской армии выступал заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве. И его речи сильно удивили аудиторию."Он доходчиво рассказал о проблемах, с которыми украинцы столкнулись при боевом применении немецкого оружия, — отмечает издание Spiegel, в распоряжении которого на днях оказалась стенограмма лекции. — Многое из того, о чем поведал заместитель атташе, поражает".ВСУ получили едва ли не все образцы техники, доступной правительству ФРГ. Результаты печальные.Так, САУ Panzerhaubitze 2000, которую в Берлине считали "превосходной", оказалась настолько технически уязвимой, что ее боеспособность поставили под сомнение.Схожие проблемы вскрылись и с другими новейшими моделями. В частности, Leopard 2A6 починить на фронте практически невозможно.В феврале 2024-го одно из изданий со ссылкой на письмо Себастиана Шефера из партии "Зеленые" сообщало, что из 18 поставленных Киеву машин большая часть вышла из строя, не провоевав и года. Причем сложности с ремонтом возникали и в тылу — на заводе в Литве попросту не хватало комплектующих. У ВСУ получалось еще хуже.&quot;Попытки украинских военных самостоятельно починить &quot;Леопарды&quot; лишь окончательно испортили эти машины&quot;, — указывал Шефер.Со старыми Leopard 1 полегче. Но из-за слабой брони они годятся лишь для стрельбы с закрытых позиций — то есть фактически превратились в обычные артиллерийские орудия.Не только танкиНепростая ситуация и с ПВО."Система IRIS-T очень эффективна, но цена боеприпасов слишком высока, и их не хватает", — приводит Spiegel выводы аналитиков."Пэтриот" зарекомендовал себя хорошо (хотя его боеприпасы еще дороже), вот только те комплексы, что из бундесвера, — на шасси фирмы MAN. Это делает их "непригодными для боевого применения", поскольку тягачи настолько старые, что многие запчасти для них уже не производятся.Зенитные самоходки Gepard, продолжает Spiegel, "самые востребованные, эффективные и надежные". Но давно сняты с вооружения — Киеву их отправляли после расконсервации. Так что небо над Берлином от беспилотников они не закроют.Хотя украинские военнослужащие проходили в Германии обучение по обращению с оборудованием, у них зачастую не было времени на техническую подготовку по обслуживанию и уходу, подчеркнул в своей лекции заместитель атташе. К тому же на линии фронта нет инфраструктуры для ремонта. А рембазы, организованные производителями, обычно находятся далеко от поля боя, что усложняет и без того непростую логистику ВСУ. С учетом обширной номенклатуры поставляемых Киеву вооружений трудно было ожидать иного."Дети из немецкой семьи"Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, вероятно, займет пост канцлера, планирует запустить масштабную программу перевооружения бундесвера. Ради этого он даже затеял реформу конституционных ограничений на размер госдолга. По разным оценкам, это позволит привлечь на укрепление армии от 500 миллиардов до триллиона евро.Для Европы, считают в американском журнале Foreign Affairs, подобные шаги чреваты значительными рисками."Как бы ни было сегодня, необходимо перевооружиться, это несет серьезные риски в долгосрочной перспективе, — отмечается в статье. — Более мощная Германия усилит национализм в соседних странах, что, в свою очередь, может подстегнуть и немецкий национализм".В Берлине перспективы конфликта с Россией воспринимают с тревогой. Сомневаются в собственном населении.В частности, философ Рихард Давид Прехт утверждает, что страна не способна защитить себя в случае нападения."Я не могу представить, что дети из среднестатистической немецкой семьи пойдут на войну", — признался он в интервью Berliner Zeitung в рамках дискуссии о возможном возвращении воинской обязанности.По его мнению, общество изобилия воспитало граждан, которые попросту непригодны для боевых действий. И никакие реформы Мерца тут уже ничего не изменят.
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в мире, технологии, вооруженные силы украины, германия, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины, Германия, Фридрих Мерц

"Этим придется воевать с Россией": Киев выдал главную натовскую уязвимость

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Между немецкими политиками много противоречий, но в одном они сходятся: война с Россией неизбежна. И пока официальные лица сотрясают воздух, называя разные сроки начала конфликта, военные тихонько их одергивают, подсказывая: Германия к такому не готова. О том, как в Берлине собираются решить эту проблему, — в материале РИА Новости.

Танки с балкенкройцами

В конце января в саксонском Деличе около двухсот младших офицеров бундесвера собрались на лекцию. Перед будущим германской армии выступал заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве. И его речи сильно удивили аудиторию.
"Он доходчиво рассказал о проблемах, с которыми украинцы столкнулись при боевом применении немецкого оружия, — отмечает издание Spiegel, в распоряжении которого на днях оказалась стенограмма лекции. — Многое из того, о чем поведал заместитель атташе, поражает".
ВСУ получили едва ли не все образцы техники, доступной правительству ФРГ. Результаты печальные.
© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донбассе
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донбассе
Так, САУ Panzerhaubitze 2000, которую в Берлине считали "превосходной", оказалась настолько технически уязвимой, что ее боеспособность поставили под сомнение.
Схожие проблемы вскрылись и с другими новейшими моделями. В частности, Leopard 2A6 починить на фронте практически невозможно.
В феврале 2024-го одно из изданий со ссылкой на письмо Себастиана Шефера из партии "Зеленые" сообщало, что из 18 поставленных Киеву машин большая часть вышла из строя, не провоевав и года. Причем сложности с ремонтом возникали и в тылу — на заводе в Литве попросту не хватало комплектующих. У ВСУ получалось еще хуже.
«

"Попытки украинских военных самостоятельно починить "Леопарды" лишь окончательно испортили эти машины", — указывал Шефер.

Со старыми Leopard 1 полегче. Но из-за слабой брони они годятся лишь для стрельбы с закрытых позиций — то есть фактически превратились в обычные артиллерийские орудия.

Не только танки

Непростая ситуация и с ПВО.
"Система IRIS-T очень эффективна, но цена боеприпасов слишком высока, и их не хватает", — приводит Spiegel выводы аналитиков.
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T
"Пэтриот" зарекомендовал себя хорошо (хотя его боеприпасы еще дороже), вот только те комплексы, что из бундесвера, — на шасси фирмы MAN. Это делает их "непригодными для боевого применения", поскольку тягачи настолько старые, что многие запчасти для них уже не производятся.
Зенитные самоходки Gepard, продолжает Spiegel, "самые востребованные, эффективные и надежные". Но давно сняты с вооружения — Киеву их отправляли после расконсервации. Так что небо над Берлином от беспилотников они не закроют.
Хотя украинские военнослужащие проходили в Германии обучение по обращению с оборудованием, у них зачастую не было времени на техническую подготовку по обслуживанию и уходу, подчеркнул в своей лекции заместитель атташе. К тому же на линии фронта нет инфраструктуры для ремонта. А рембазы, организованные производителями, обычно находятся далеко от поля боя, что усложняет и без того непростую логистику ВСУ. С учетом обширной номенклатуры поставляемых Киеву вооружений трудно было ожидать иного.

"Дети из немецкой семьи"

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, вероятно, займет пост канцлера, планирует запустить масштабную программу перевооружения бундесвера. Ради этого он даже затеял реформу конституционных ограничений на размер госдолга. По разным оценкам, это позволит привлечь на укрепление армии от 500 миллиардов до триллиона евро.
Для Европы, считают в американском журнале Foreign Affairs, подобные шаги чреваты значительными рисками.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
"Как бы ни было сегодня, необходимо перевооружиться, это несет серьезные риски в долгосрочной перспективе, — отмечается в статье. — Более мощная Германия усилит национализм в соседних странах, что, в свою очередь, может подстегнуть и немецкий национализм".
В Берлине перспективы конфликта с Россией воспринимают с тревогой. Сомневаются в собственном населении.
В частности, философ Рихард Давид Прехт утверждает, что страна не способна защитить себя в случае нападения.
"Я не могу представить, что дети из среднестатистической немецкой семьи пойдут на войну", — признался он в интервью Berliner Zeitung в рамках дискуссии о возможном возвращении воинской обязанности.
По его мнению, общество изобилия воспитало граждан, которые попросту непригодны для боевых действий. И никакие реформы Мерца тут уже ничего не изменят.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииВооруженные силы УкраиныГерманияФридрих Мерц
 
 
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