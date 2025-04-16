https://ria.ru/20250416/teatr--2011775546.html

Большой театр выступит в Самаре накануне 80-летия Победы

Большой театр выступит в Самаре накануне 80-летия Победы - РИА Новости, 17.04.2025

Большой театр выступит в Самаре накануне 80-летия Победы

Большой театр в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выступит с 23 по 26 апреля с большими гастролями в Самаре, городе, принимавшем его в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-16T12:49:00+03:00

2025-04-16T12:49:00+03:00

2025-04-17T12:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

большой театр

борис годунов

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москва

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Большой театр в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выступит с 23 по 26 апреля с большими гастролями в Самаре, городе, принимавшем его в годы эвакуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Связь между артистами Москвы и Самары имеет давнюю историю: именно в Самару - тогда Куйбышев - коллектив Большого театра был эвакуирован во время Великой Отечественной войны. Напоминанием об этом времени в последние десятилетия стали регулярные гастроли москвичей в Самаре. Первые состоялись в 2005 году, в дни празднования 60-летия Великой Победы. В их программу вошли Седьмая ("Ленинградская") симфония и балет Шостаковича "Светлый ручей", а также опера "Борис Годунов" Мусоргского. Новым импульсом для планомерных и регулярных гастролей Большого театра стало заключение соглашения с правительством Самарской области в марте 2021 года. Большой откликнулся на приглашение принять участие в фестивале "Шостакович ХХ век" в Самаре в сентябре 2021 года. Нынешние гастроли пройдут в рамках проекта "Большие гастроли - Ведущие театры", реализованного Росконцертом при поддержке министерства культуры РФ, Большой даст на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича гала-концерт ведущих солистов оперной труппы 23 апреля в 19.00 и три представления балета "Сильфида" 25 апреля в 19.00 и 26 апреля в 12.00 и 19.00. Дирижёр - Алексей Богорад. "Сильфида" - знаковое для балетного театра название. Во-первых, это самый старинный из сохранившихся классических балетов, во-вторых, именно с балета с таким названием ведет своё летоисчисление танец на пальцах, в-третьих, неслучайно балерина - первая балерина эпохи романтизма Мария Тальони - поднялась на пальцы именно в нём, ведь Сильфида - это дева воздуха. Премьера балета состоялась в Париже в 1832 году. Через два года спектакль увидел Август Бурнонвиль, родоначальник славы Датского балета, так в 1836 году родилась прославившаяся затем на весь мир датская "Сильфида". Балет "Сильфида" Хермана Левенскольда впервые был поставлен на сцене Большого театра 23 октября 1994 года (дирижёр Павел Сорокин). В 2008 году известный датский хореограф-постановщик Йохан Кобборг, лучший в мире исполнитель партии Джеймса всё в той же "Сильфиде", поставил балет на сцене Большого театра (дирижёр Павел Клиничев). В главных партиях выступят: Арина Денисова, Элизабетта Налин, Маргарита Шрайнер (Сильфида); Максим Иванов, Денис Захаров, Дмитрий Смилевски (Джеймс); Екатерина Беседина, Анастасия Винокур и другие.

https://ria.ru/20250415/peskov-2011348492.html

https://ria.ru/20250414/peskov-2011151776.html

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), большой театр, борис годунов, павел сорокин, москва, куйбышев, самара, 80-летие победы в великой отечественной войне