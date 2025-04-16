Большой театр выступит в Самаре накануне 80-летия Победы
Большой театр выступит с большими гастролями в Самаре накануне 80-летия Победы
Самара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Большой театр в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выступит с 23 по 26 апреля с большими гастролями в Самаре, городе, принимавшем его в годы эвакуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Связь между артистами Москвы и Самары имеет давнюю историю: именно в Самару - тогда Куйбышев - коллектив Большого театра был эвакуирован во время Великой Отечественной войны. Напоминанием об этом времени в последние десятилетия стали регулярные гастроли москвичей в Самаре. Первые состоялись в 2005 году, в дни празднования 60-летия Великой Победы. В их программу вошли Седьмая ("Ленинградская") симфония и балет Шостаковича "Светлый ручей", а также опера "Борис Годунов" Мусоргского.
Новым импульсом для планомерных и регулярных гастролей Большого театра стало заключение соглашения с правительством Самарской области в марте 2021 года. Большой откликнулся на приглашение принять участие в фестивале "Шостакович ХХ век" в Самаре в сентябре 2021 года.
Нынешние гастроли пройдут в рамках проекта "Большие гастроли - Ведущие театры", реализованного Росконцертом при поддержке министерства культуры РФ, Большой даст на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича гала-концерт ведущих солистов оперной труппы 23 апреля в 19.00 и три представления балета "Сильфида" 25 апреля в 19.00 и 26 апреля в 12.00 и 19.00. Дирижёр - Алексей Богорад.
"Сильфида" - знаковое для балетного театра название. Во-первых, это самый старинный из сохранившихся классических балетов, во-вторых, именно с балета с таким названием ведет своё летоисчисление танец на пальцах, в-третьих, неслучайно балерина - первая балерина эпохи романтизма Мария Тальони - поднялась на пальцы именно в нём, ведь Сильфида - это дева воздуха. Премьера балета состоялась в Париже в 1832 году. Через два года спектакль увидел Август Бурнонвиль, родоначальник славы Датского балета, так в 1836 году родилась прославившаяся затем на весь мир датская "Сильфида".
Балет "Сильфида" Хермана Левенскольда впервые был поставлен на сцене Большого театра 23 октября 1994 года (дирижёр Павел Сорокин). В 2008 году известный датский хореограф-постановщик Йохан Кобборг, лучший в мире исполнитель партии Джеймса всё в той же "Сильфиде", поставил балет на сцене Большого театра (дирижёр Павел Клиничев).
В главных партиях выступят: Арина Денисова, Элизабетта Налин, Маргарита Шрайнер (Сильфида); Максим Иванов, Денис Захаров, Дмитрий Смилевски (Джеймс); Екатерина Беседина, Анастасия Винокур и другие.
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